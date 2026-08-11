Dr Materac otwiera drugi salon w Katowicach. Na klientów czeka wyjątkowa promocja

Dobry sen zaczyna się od odpowiednio dobranego materaca – z takiego założenia wychodzą eksperci Dr Materac. Już 28 sierpnia sieć otworzy swój drugi salon w Katowicach, który będzie mieścił się w Fabryka Park przy ul. Armii Krajowej 41.

Nowy salon to nie tylko szeroki wybór materacy, łóżek i akcesoriów do sypialni, ale przede wszystkim fachowe doradztwo. Jak podkreślają eksperci Dr Materac, najważniejsze jest indywidualne dopasowanie materaca do konkretnej osoby.

Autor: Dr Materac/ Materiały prasowe

Naszym najważniejszym celem jest to, aby każdy klient wyszedł z materacem dopasowanym do swoich potrzeb. Podczas wizyty przeprowadzamy wstępny wywiad, ponieważ przy wyborze znaczenie mają między innymi wiek, płeć, wzrost, waga czy ewentualne schorzenia kręgosłupa. Dzięki temu możemy zaproponować rozwiązanie zapewniające zdrowy i komfortowy sen – wyjaśniają przedstawiciele Dr Materac.

Autor: Dr Materac/ Materiały prasowe

Amerykański komfort snu w promocyjnej cenie

Z okazji otwarcia nowego salonu przygotowano specjalną ofertę. Klienci będą mogli skorzystać z 20% rabatu na wybrane materace amerykańskiej marki Serta, znanej z wyjątkowego komfortu i wysokiej jakości wykonania.

Promocja dostępna jest wyłącznie w salonach stacjonarnych Dr Materac. To doskonała okazja, aby na miejscu przetestować materace i z pomocą Ekspertów Snu wybrać model najlepiej dopasowany do swoich oczekiwań.

Autor: Dr Materac/ Materiały prasowe

Rabaty i niespodzianki na otwarcie

Organizatorzy zapowiadają, że to nie koniec atrakcji. W dniu otwarcia na odwiedzających czekać będą również dodatkowe rabaty, niespodzianki dla pierwszych klientów oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z ekspertami.

Jeśli planujesz wymianę materaca lub urządzasz nową sypialnię, warto odwiedzić nowy salon Dr Materac i przekonać się, jak duży wpływ na codzienny komfort ma dobrze dobrany materac.

Autor: Dr Materac/ Materiały prasowe

Otwarcie nowego salonu Dr Materac

📆 28 sierpnia

📍 Fabryka Park, ul. Armii Krajowej 41, Katowice

☑️ Promocja na wybrane materace Serta -20% (wyłącznie w salonach stacjonarnych).

Więcej informacji na stronie internetowej www.drmaterac.pl oraz na Facebook.

Zobacz wszystkie salony Dr Materac w Polsce!