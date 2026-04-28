Wielka produkcja w przemysłowej scenerii

Huta Częstochowa ponownie znalazła się w centrum uwagi – tym razem nie za sprawą przemysłu, lecz filmu. Jak potwierdza spółka, na jej terenie trwają przygotowania do realizacji dużej, międzynarodowej produkcji filmowej. Industrialna przestrzeń zakładu została wybrana jako jedna z kluczowych lokalizacji zdjęciowych.

Dla huty to nie tylko ciekawostka, ale także prestiżowe wyróżnienie. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, współpraca z zagraniczną ekipą filmową potwierdza atrakcyjność obiektu i otwartość przedsiębiorstwa na niestandardowe projekty.

Huta została wybrana jako jedna z lokalizacji ze względu na swój unikalny charakter przemysłowy. Współpraca z zagraniczną ekipą filmową jest dla nas dużym wyróżnieniem, potwierdzeniem atrakcyjności naszych obiektów jako miejsca do realizacji prestiżowych projektów oraz dowodem otwartości przedsiębiorstwa na tego typu inicjatywy i formą promocji Huty - informuje naszą redakcję Jacek Noszczyk, rzecznik prasowy Huty Częstochowa.

Tajemnica produkcji, ale spekulacji nie brakuje

Na razie szczegóły owiane są tajemnicą. Zgodnie z zapisami umowy zawartej z producentem – firmą Alex Stern Sp. z o.o. – nie są ujawniane informacje dotyczące fabuły, obsady ani harmonogramu zdjęć.

Ze względu na zapisy umowy zawartej przez Hutę Częstochowa Sp. z o. o. z polskim producentem, którym jest firma Alex Stern Sp. z o. o. nie możemy w tym momencie ujawniać żadnych szczegółów dotyczących realizacji filmu, obsady, fabuły ani harmonogramu prac. Prosimy o zrozumienie - dodaje Jacek Noszczyk.

To jednak tylko podsyca zainteresowanie. Tym bardziej że producent ma na koncie współpracę przy głośnych tytułach, takich jak „Most szpiegów” z Tomem Hanksem, „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży” czy serial „Fundacja”.

Choć Huta nie może ujawnić szczegółów to wśród mieszkańców nie zabrakło domysłów, która produkcja może zostać tam nakręcona. Wśród spekulacji pojawiły się m.in. filmy „John Wick” z Keanu Reevesem oraz „Nieśmiertelny” w reżyserii Chada Stahelskiego z Henrym Cavillem.

Plan filmowy w sercu zakładu

Ekipa filmowa działa na terenie huty w ścisłej współpracy ze służbami zakładu. Jak zapewnia rzecznik Jacek Noszczyk, wszystkie działania prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Co ważne, realizacja filmu nie zakłóca bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Produkcja stali i realizacja zamówień odbywają się zgodnie z planem.

Choć dla wielu może to być zaskoczenie, to nie pierwszy raz, gdy Huta Częstochowa staje się planem zdjęciowym. Już w latach 90. powstawały tu znane produkcje filmowe.

W 1996 roku zdjęcia do kontrowersyjnego filmu „Szamanka” realizował tu Andrzej Żuławski. Produkcja do dziś budzi emocje, a wokół jej powstawania narosło wiele historii.

Z kolei w filmie „Psy 2: Ostatnia krew” Władysława Pasikowskiego nakręcono sceny z udziałem Franza Maurera, granego przez Bogusława Lindę – bohater po wyjściu z więzienia podejmował pracę właśnie w hucie.

Częstochowa na filmowej mapie świata?

Powrót wielkiej produkcji do Huty Częstochowa może oznaczać coś więcej niż tylko chwilowe zainteresowanie. To szansa na promocję miasta i regionu oraz dowód, że industrialne przestrzenie wciąż przyciągają twórców z całego świata.

Na razie twórcy milczą, a szczegóły pozostają pilnie strzeżoną tajemnicą. Jedno jest pewne – w Częstochowie dzieje się coś dużego.