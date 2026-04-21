Policja szuka pasażerów dwóch pociągów. "Prosimy o pilny kontakt"

Dwa pociągi znalazły się na jednym torze

Do niebezpiecznego incydentu doszło między godziną 14:00 a 15:00 na stacji Widzów-Teklinów, na linii kolejowej nr 1 łączącej Częstochowę z Radomskiem. Skład Polregio (nr 41212) pominął semafor wskazujący sygnał "stój", co doprowadziło do uszkodzenia rozjazdu przygotowanego dla pociągu Intercity (nr 4522) jadącego z Katowic do Gdyni. Pociąg Polregio zatrzymał się za rozjazdem, już na torze przeznaczonym dla dalekobieżnego składu.

"Po najechaniu na rozjazd nastąpiło wygaszenie sygnału zezwalającego na jazdę składu Intercity i pociąg zatrzymał się w bezpiecznej odległości" - informowały po incydencie Polskie Linie Kolejowe.

W składzie zmierzającym w kierunku Gdyni znajdowało się około 250 podróżnych. Służby nie przekazały natomiast dokładnych danych dotyczących liczby pasażerów w pociągu Polregio, ponieważ na tych trasach nie obowiązuje system rezerwacji miejsc.

Tabor był sprawny technicznie, a obaj maszyniści trzeźwi. Weryfikacja stanu infrastruktury kolejowej zajęła ekspertom wiele godzin. Osoby podróżujące składem Polregio kontynuowały trasę zastępczą komunikacją autobusową, z kolei pociąg dalekobieżny ruszył w dalszą drogę z ponad dwugodzinnym opóźnieniem. Wyjaśnianiem przyczyn tego niebezpiecznego zdarzenia zajęła się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

- Równolegle śledztwo w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym prowadzi Prokuratura Rejonowa w Częstochowie - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

Policja apeluje do pasażerów pociągów Intercity i Polregio

W związku z prowadzonym postępowaniem mundurowi wystosowali pilny apel do osób podróżujących obydwoma składami o nawiązanie kontaktu z Wydziałem Kryminalnym KMP w Częstochowie pod numerem 47 858 12 80, z oficerem dyżurnym (47 858 12 55) lub z najbliższym komisariatem. Zgłoszenia można również kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

"Podstawą do zgłoszenia jest przekazanie dowodu odbycia podróży pociągami na wskazanej trasie" - przekazali funkcjonariusze.

