Do groźnego wypadku doszło na ulicy Korola (DK11) na skrzyżowaniu z ulicą Sojki w Tarnowskich Górach. We wtorek, 28 kwietnia przed południem zderzyły się tam motocykl i samochód osobowy. Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe.

Motocyklista przetransportowany śmigłowcem

Najciężej poszkodowany został kierujący motocyklem. Jak przekazał naszej redakcji podkom. Kamil Kubica, rzecznik prasowy tarnogórskiej policji mężczyzna był przytomny. Z uwagi na charakter obrażeń podjęto decyzję o przetransportowaniu go do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednak obecnie stan życia i zdrowia mężczyzny nie jest znany.

W wyniku zdarzenia ulica Korola została całkowicie zamknięta dla ruchu. Przed godziną 12.00 droga w miejscu zdarzenia była nadal zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Na skrzyżowaniu DK11 z obwodnicą ruch kierowany jest w stronę Nakła Śląskiego oraz Lublińca. Z kolei od strony Bytomia pojazdy kierowane są na ulice Radzionkowską i Główną.

Policja apeluje do kierowców

– Ulica Korola (DK11) na skrzyżowaniu z ulicą Sojki w Tarnowskich Górach jest całkowicie zablokowana po zdarzeniu z udziałem motocykla i samochodu. Wyznaczone zostały objazdy. Prosimy o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem – przekazał podkom. Kamil Kubica, rzecznik tarnogórskiej policji.

Na miejscu pracują policjanci, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez dłuższy czas. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i – jeśli to możliwe – wybierać alternatywne trasy.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca feralnego wypadku w galerii poniżej.