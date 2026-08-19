1,5 tys. ton niebezpiecznych odpadów leży przy ul. Dojazdowej 11

W hali magazynowej przy ul. Dojazdowej 11 w Ligocie Zabrskiej leży około 1,5 tys. ton nielegalnie składowanych substancji, w tym chemikaliów groźnych dla środowiska. Sprawa wyszła na jaw w listopadzie 2018 roku, gdy policjanci podczas kontroli rozładunku trzech ciężarówek w rejonie ul. Pszczyńskiej odkryli nielegalne odpady chemiczne. Wtedy ustalono też, że wcześniejsze transporty trafiły do pobliskiego budynku przy ul. Dojazdowej 11. Kilka miesięcy później zatrzymano członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych substancji.

Badania laboratoryjne wskazały, że odpady z ul. Dojazdowej najprawdopodobniej pochodzą z kilku gałęzi przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego, farbiarskiego i lakierniczego. Substancje zaklasyfikowano jako odpady niebezpieczne, dlatego ich wywóz i unieszkodliwienie wymagają specjalistycznych działań.

Gliwice mają pieniądze na wywóz odpadów. Koszt to 16,5 mln zł

Miasto otrzymało 99 proc. dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie składowiska przy ul. Dojazdowej. W lipcu ubiegłego roku prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka uczestniczyła w spotkaniu z minister klimatu i środowiska, podczas którego zapowiedziano nowy nabór środków na takie działania. W czasie rozmów przedstawiła sytuację Gliwic oraz trudności związane z realizacją takich przedsięwzięć.

Cała operacja ma kosztować szacunkowo 16,5 mln zł. Umowę na dofinansowanie podpisano w I kwartale tego roku, a miasto ogłosiło już przetarg na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów.

Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka podkreśla, że miasto chce ostatecznie uporządkować problem składowiska przy ul. Dojazdowej i wykorzystać do tego wszystkie dostępne możliwości.

27 sierpnia wizja lokalna, do 14 września czas na oferty

27 sierpnia odbędzie się wizja lokalna na terenie składowiska, a oferty w przetargu będzie można składać do 14 września. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, odpady powinny zniknąć z magazynu w Ligocie Zabrskiej w ciągu ośmiu miesięcy od zawarcia umowy.

Do czasu usunięcia substancji miasto prowadzi ciągły monitoring wizyjny stanu pojemników z odpadami znajdujących się w hali przy ul. Dojazdowej. Ma to ograniczać ryzyko szkodliwego oddziaływania na mieszkańców i środowisko.

Agnieszka Setnik, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, podkreśla, że odpady przy ul. Dojazdowej zagrażają mieszkańcom i środowisku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mają zostać usunięte do końca III kwartału 2027 roku.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI