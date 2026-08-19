Tramwaje Śląskie wyciszyły dwa przejazdy w Zabrzu. Mniej hałasu przy Słowackiego

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-19 10:16

Tramwaje Śląskie zakończyły modernizację dwóch kolejnych przejazdów w Zabrzu. Na obu zastosowano technologię bezpodsypkową, która ma ograniczyć hałas i drgania powodowane przez tramwaje. Zmiany mają odczuć mieszkańcy, zwłaszcza w rejonie ul. Słowackiego, a także pasażerowie. To kolejny etap prac na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kondratowicza.

Betonowy przejazd tramwajowy w Zabrzu w otoczeniu zieleni. O wyciszeniu torowisk przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Urząd Miejski w Zabrzu/ Materiały prasowe

Dwa przejazdy w Zabrzu mają wyciszyć ruch tramwajów przy ul. Słowackiego

Dwa kolejne przejazdy wykonano w technologii bezpodsypkowej. Według Tramwajów Śląskich rozwiązanie ma ograniczać hałas i drgania powodowane przez przejeżdżające tramwaje. To szczególnie ważne w rejonie ul. Słowackiego, skąd wcześniej płynęły sygnały o uciążliwościach związanych z ruchem tramwajowym.

Prezes Tramwajów Śląskich Krzysztof Mikuła podkreśla, że spółka liczy na dwa efekty tej inwestycji: ograniczenie hałasu i drgań oraz zdobycie doświadczenia przy samodzielnym nadzorze nad pracami. Jak zaznacza, to pierwsze takie zadanie, przy którym nadzór sprawowali bezpośrednio pracownicy spółki, bez osoby zatrudnionej z zewnątrz.

Prace objęły odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Kondratowicza

Modernizacja była zwieńczeniem robót torowych prowadzonych na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kondratowicza. Remont torowiska w technologii klasycznej wykonali siłami własnymi pracownicy Tramwajów Śląskich. W ubiegłym roku na tej samej linii zmodernizowano też przejazd w ciągu ul. Galla.

Polecany artykuł:

To koniec kultowych tramwajów w woj. śląskim. Wszystkie zmienią kolor

Pasażerowie mają odczuć płynniejszy przejazd, a tramwaje mniejsze obciążenia

Technologia bezpodsypkowa ma zapewnić płynniejszy przejazd tramwajów, a więc większy komfort podróży dla pasażerów. Spółka podkreśla też, że lepsza jakość torowiska i przejazdów oznacza mniejsze obciążenia dynamiczne oddziałujące na pojazdy, co ma poprawić warunki eksploatacji taboru.

Polecany artykuł:

Nowoczesne tramwaje z Turcji w Elblągu. Prezydent: powstają zgodnie z planem

Firma NJN z Knurowa odpowiadała za dwa przejazdy w Zabrzu

Za modernizację dwóch przejazdów odpowiadała firma NJN z Knurowa. To kolejny etap prac przy zabrzańskiej infrastrukturze tramwajowej. Celem inwestycji jest poprawa jakości i bezpieczeństwa podróży oraz ograniczenie wpływu transportu tramwajowego na otoczenie.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

Nowe tramwaje w Szczecinie