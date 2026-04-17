Nowy termin otwarcia zaskakuje

Sprawa estakady w Chorzowie nabiera tempa. Jak podaje TVP3 Katowice, Wojewoda śląski Marek Wójcik poinformował, że przywrócenie ruchu może nastąpić dużo szybciej, niż przewidywały wcześniejsze zapowiedzi władz miasta.

Jeszcze niedawno jako realny termin wskazywano sierpień, jednak teraz pojawia się bardziej optymistyczna wersja – nawet kilka tygodni. To wyraźna zmiana narracji, która daje nadzieję kierowcom zmęczonym wielomiesięcznymi utrudnieniami w centrum miasta.

Z najnowszej ekspertyzy wynika, że konstrukcja estakady znajduje się w stanie przedawaryjnym. Oznacza to, że obiekt nie jest w pełni bezpieczny, ale może być użytkowany – pod warunkiem wprowadzenia istotnych ograniczeń.

Eksperci dopuszczają korzystanie z estakady nawet przez kilka lat, jednak tylko w ograniczonym zakresie. Ruch miałby odbywać się jednym pasem w każdą stronę, wyłącznie dla pojazdów o masie do 3,5 tony.

Możliwy powrót tramwajów i ruchu pod estakadą

Zmiany mogą objąć nie tylko kierowców. W planach jest także przywrócenie ruchu tramwajowego – zarówno na estakadzie, jak i pod nią.

Tramwaje miałyby kursować wahadłowo, co oznacza, że jednocześnie na konstrukcji znajdowałby się tylko jeden pojazd. Spółka Tramwaje Śląskie już rozpoczęła przygotowania do wznowienia połączeń, a prace przy torowiskach są w toku.

Od kiedy pojawiła się informacja , że stan techniczny estakady umożliwia jazdę tramwajów , zarówno pod, jak i na estakadzie (w tym przypadku wahadłowo) przygotowujemy się do uruchomienia sieci i torów dla ruchu tramwajowego. Właśnie trwają prace wykonywane przez pracowników Zakładu Torów i Sieci spółki - informował w mediach społecznościowych Marcin Michalik, prezydent Chorzowa.

Powrót ruchu pod estakadą ma z kolei umożliwić ponowne funkcjonowanie ważnego węzła przesiadkowego w centrum Chorzowa. Choć najtrudniejsze prace są już odhaczone, to przed otwarciem konieczne jest wykonanie kilku kluczowych działań. Chodzi m.in. o:

udrożnienie systemu odwodnienia,

oczyszczenie dylatacji,

uzupełnienie barier ochronnych.

Zdaniem wojewody są to zadania, które można zrealizować stosunkowo szybko – nawet w ciągu kilku tygodni. Inaczej widzą to jednak władze miasta, które zwracają uwagę na konieczność przeprowadzenia procedur przetargowych, co może wydłużyć cały proces.

Dlaczego to tak ważna inwestycja?

Zamknięcie estakady sparaliżowało centrum Chorzowa. Obiekt przebiega nad rynkiem i stanowi część drogi krajowej nr 79 – jednej z kluczowych tras łączących Bytom z Katowicami.

Przed zamknięciem każdego dnia przejeżdżało nią nawet 45 tysięcy pojazdów. Wstrzymanie ruchu oznaczało ogromne utrudnienia nie tylko dla kierowców, ale także dla komunikacji miejskiej.

Szczególnie dotkliwe było przerwanie jednego z najważniejszych połączeń tramwajowych w regionie. Powrót choć części ruchu może znacząco poprawić sytuację komunikacyjną w całej okolicy.

Co doprowadziło do zamknięcia?

Estakada została wyłączona z użytkowania w czerwcu 2025 roku po alarmującej ekspertyzie technicznej. Wskazywała ona na poważne uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, w tym degradację stalowych kabli sprężających.

Istniało realne ryzyko awarii, a nawet katastrofy budowlanej, dlatego podjęto decyzję o natychmiastowym zamknięciu obiektu.

Dopiero najnowsza analiza dopuściła możliwość ograniczonego użytkowania, co otworzyło drogę do rozważania wcześniejszego przywrócenia ruchu. Jednak ostateczna data otwarcia estakady nie jest jeszcze znana.