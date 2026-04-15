Senior zginął pod kołami ciężarówki w Chorzowie

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek, 14 kwietnia, tuż przed południem na ulicy Mazurskiej w Chorzowie. W zdarzeniu uczestniczył samochód ciężarowy oraz pieszy. Mimo błyskawicznej interwencji służb i podjętej reanimacji, życia 79-letniego seniora nie udało się uratować.

Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że starszy mężczyzna postanowił przekroczyć jezdnię w miejscu pozbawionym wyznaczonego przejścia dla pieszych. W tym samym momencie 36-letni kierowca ciężarówki zatrzymał swój pojazd, by przepuścić innych przechodniów znajdujących się w okolicy drogi.

Śledczy ustalili, że 79-latek znalazł się bezpośrednio przed maską wielkogabarytowego auta. Wszedł w tak zwane martwe pole, przez co szofer nie miał fizycznej możliwości dostrzeżenia go z wysokiej kabiny. Gdy 36-latek ponownie ruszył, nieświadomie najechał na znajdującego się tuż przed zderzakiem pieszego.

Wezwani na miejsce ratownicy medyczni od razu przystąpili do akcji ratunkowej, jednak obrażenia poszkodowanego okazały się śmiertelne. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kierującego pojazdem ciężarowym. Wynik badania potwierdził, że mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu.

Wypadek na Mazurskiej w Chorzowie zablokował ruch na wiele godzin

Czynności dochodzeniowe na miejscu tragedii trwały przez kilka godzin i były nadzorowane przez obecnego tam prokuratora. Stróże prawa skrupulatnie zabezpieczali wszelkie ślady, przeprowadzali szczegółowe oględziny i rekonstruowali przebieg dramatu. Z powodu trwającej akcji służb kierowcy musieli liczyć się ze sporymi utrudnieniami na ulicy Mazurskiej. Dopiero około godziny 17:45 przywrócono normalną płynność ruchu.

W związku z tym dramatycznym incydentem chorzowska policja wystosowała specjalny apel do wszystkich użytkowników dróg, prosząc o zachowanie maksymalnej czujności.

Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze. Zarówno piesi, jak i kierujący powinni upewnić się, czy mogą bezpiecznie kontynuować ruch. Przechodząc przez jezdnię poza przejściem, w przypadkach, w których dopuszczają to przepisy, pamiętajmy, że musimy ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom i nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa - apeluje policja.