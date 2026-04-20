Samochód zderzył się z pociągiem. Są ranni

W poniedziałek, 20 kwietnia, około godziny 16:10 w miejscowości Cięcina w gminie Węgierska Górka doszło do groźnego wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Za Torem. Samochód osobowy zderzył się tam z pociągiem Kolei Śląskich relacji Katowice – Zwardoń. Do zdarzenia doszło na przejeździe wyposażonym w sygnalizację świetlną.

Jak wynika z informacji przekazywanych przez służby ratunkowe, pojazdem podróżowały dwie osoby – kobieta oraz dziecko. W wyniku silnego uderzenia obie zostały poszkodowane i wymagały natychmiastowej pomocy medycznej. Jedna z osób została przetransportowana do szpitala na dalszą diagnostykę i leczenie, natomiast druga została opatrzona na miejscu zdarzenia przez ratowników i nie wymagała hospitalizacji.

Na miejsce bardzo szybko skierowano liczne siły i środki ratunkowe. W działaniach brały udział jednostki straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Wśród interweniujących były zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żywcu, a także druhowie z OSP Cięcina i OSP Węgierska Górka. W akcji uczestniczyły również zespoły ZRM z Żywca i Jeleśni. Służby zabezpieczyły teren, udzieliły pomocy poszkodowanym oraz prowadziły działania mające na celu usunięcie skutków wypadku.

W pociągu podróżowało łącznie 69 pasażerów. Na szczęście żadna z tych osób nie odniosła obrażeń, a ich zdrowiu i życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Poważne utrudnienia w ruchu

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Na odcinku Żywiec – Węgierska Górka całkowicie wstrzymano kursowanie pociągów, a dla pasażerów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Służby techniczne oraz funkcjonariusze pracowali na miejscu przez dłuższy czas, zabezpieczając miejsce zdarzenia i przywracając możliwość bezpiecznego prowadzenia ruchu.

Policja prowadzi obecnie postępowanie, które ma ustalić dokładny przebieg oraz przyczyny tego groźnego zdarzenia. Niewykluczone, że analizowane będą zapisy monitoringu oraz stan techniczny zabezpieczeń na przejeździe.

Służby apelują do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu przejazdów kolejowych.