Zniszczone gniazdo bociana w gminie Panki. Zapadł wyrok sądu

Powracający do swojego lęgowiska ptak natknął się na przeszkody. Wyrzucone gałęzie, zablokowanie procesu budowy gniazda oraz instalacja stalowej zapory na konstrukcji energetycznej wywołały stanowczą reakcję lokalnej społeczności i zaowocowały sprawą karną. Sąd Rejonowy w Częstochowie wymierzył kary byłemu włodarzowi gminy Panki oraz przedstawicielowi firmy Tauron Dystrybucja za bezprawne kroki podjęte wobec objętego ochroną zwierzęcia. Wyrok nie jest prawomocny.

Opisywane incydenty rozegrały się w pod koniec marca 2026 r. Właściciele jednej z działek zlokalizowanych na terenie gminy Panki zaobserwowali, jak bezradny ptak jest regularnie odganiany podczas prób odbudowy swojego siedliska na pobliskim słupie. Chwilę potem zjawili się tam przedstawiciele pogotowia energetycznego, którzy zrzucili zgromadzone przez ptaka gałązki. Dodatkowo na betonowej konstrukcji przymocowano stalową barierę, która miała ostatecznie zablokować możliwość ponownego osiedlenia się w tym miejscu.

Zaniepokojeni mieszkańcy niezwłocznie poinformowali o incydencie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Katowicach. Po dokładnym zapoznaniu się z materiałami, śląska instytucja przekazała zawiadomienie organom ścigania. Przeprowadzone postępowanie potwierdziło zasadność części zgłoszeń dotyczących dewastacji siedliska oraz podejmowania nielegalnych kroków przeciwko prawnie chronionemu bocianowi białemu.

Były wójt gminy Panki i pracownik Tauronu ukarani finansowo

Częstochowski sąd rejonowy wydał postanowienia nakazowe w ramach dwóch odrębnych procesów, co oznacza, że zrezygnowano z tradycyjnych rozpraw. Mający 71 lat były wójt gminy Panki, Zbigniew W., musi zapłacić 1000 złotych grzywny za zrujnowanie bocianiego domu. Z kolei 56-letni pracownik przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja, Jarosław S., został obciążony karą w wysokości 500 złotych za uporczywe płoszenie ptaka oraz wyrzucenie budulca, który zwierzę z trudem zgromadziło.

Jak poinformował Dominik Bogacz, pełniący funkcję rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Częstochowie, wydane decyzje nie są jeszcze ostateczne. Jeżeli ukarani mężczyźni zdecydują się na wniesienie sprzeciwu wobec wyroków, ich sprawy trafią na wokandę i będą procedowane w standardowym trybie podczas otwartych posiedzeń.

Przedstawiciele Tauron Dystrybucja już wcześniej przekonywali, że wszystkie prace zrealizowano na wyraźną prośbę Urzędu Gminy Panki, a same działania rzekomo skonsultowano z katowicką RDOŚ. Firma argumentowała, że siedlisko zlikwidowano poza sezonem rozrodczym, a później odtworzono je na specjalnym stelażu w zgodzie z obowiązującym prawem. Lokalna społeczność całkowicie odrzuciła tę narrację, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ostatecznie zdecydowała się zgłosić incydent na policję.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej doprowadziła do śmierci bocianich piskląt oraz młodych łabędzi:

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Bocian biały w Polsce. Populacja chronionego ptaka spada

Gatunek ten znajduje się na terytorium naszego państwa pod ścisłą opieką prawną. Rodzi to bezwzględny obowiązek zabezpieczania stref ich rozrodu oraz inicjowania działań, które gwarantują przetrwanie całej populacji na odpowiednim poziomie. Niestety, z najświeższych statystyk wynika, że liczba par lęgowych tego niezwykle popularnego w Polsce ptaka systematycznie maleje z roku na rok.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat z rodzimego krajobrazu zniknęło blisko 10 procent par, co przekłada się na stratę przekraczającą 4 tysiące stanowisk lęgowych. Według aktualnych szacunków przyrodników, w granicach naszego kraju swoje gniazda zakłada obecnie w przybliżeniu 45 tysięcy par bociana białego.