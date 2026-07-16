Przy Starostwie Powiatowym w Będzinie zakończyła się inwestycja, która ma ułatwić wejście do urzędu osobom z ograniczoną mobilnością. Chodzi o prace wykonane przy bocznym wejściu do budynku przy ul. Jana Sączewskiego 6, gdzie przebudowano schody i zamontowano podnośnik pionowy.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Będzinie, zakończono projekt pod nazwą „Przebudowa schodów przy wejściu bocznym wraz z budową podnośnika pionowego przy ul. Jana Sączewskiego 6”. To zmiana ważna przede wszystkim dla mieszkańców, którzy mają trudności z poruszaniem się, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów i osób poruszających się na wózkach.

Co zmieniło się przy budynku starostwa?

Zakres inwestycji nie ograniczał się do samego montażu urządzenia. Według opublikowanej informacji prace objęły zarówno przebudowę schodów przy wejściu bocznym, jak i budowę nowego podnośnika pionowego. To właśnie ten podnośnik jest najbardziej widocznym efektem całego przedsięwzięcia.

W praktyce chodzi o ułatwienie pokonania różnicy poziomów przy wejściu bocznym bez konieczności korzystania ze schodów. Dla części mieszkańców to nie detal, ale realne ułatwienie w załatwianiu spraw urzędowych. Warto przy tym zaznaczyć, że źródło opisuje zmianę dotyczącą wejścia bocznego, a nie całego budynku.

Dla kogo to ma być ułatwienie?

Nowe rozwiązanie ma służyć osobom, dla których wejście do urzędu bywało trudniejsze z powodu barier architektonicznych. Chodzi nie tylko o osoby z niepełnosprawnościami, ale też o mieszkańców starszych oraz wszystkich, którzy mają ograniczoną mobilność.

Z komunikatu wynika, że inwestycja wpisuje się w działania związane z poprawą dostępności budynków administracji publicznej. To istotne lokalnie, bo dotyczy miejsca, z którego korzystają mieszkańcy całego powiatu będzińskiego. Dla wielu osób możliwość bezpieczniejszego i prostszego dotarcia do wejścia oznacza po prostu łatwiejszy kontakt z urzędem.

Terminy i finansowanie inwestycji

Według informacji opublikowanych przez Starostwo Powiatowe w Będzinie projekt był realizowany w okresie od 4 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku. Teraz inwestycja została już zakończona, a podnośnik przy budynku starostwa jest gotowym elementem tej przebudowy.

Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami III” – obszar B. Jak podano, całkowity koszt inwestycji wyniósł 168 444,18 zł, a dofinansowanie z PFRON miało wynieść 29 431,02 zł.

Urząd podaje też, że pozostałą kwotę, czyli 136 013,16 zł, sfinansował Powiat Będziński ze środków własnych.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Najważniejsza z punktu widzenia mieszkańców jest praktyczna zmiana przy wejściu do urzędu. Nowy podnośnik ma ułatwiać dostęp do budynku osobom, które wcześniej mogły mieć problem z pokonaniem schodów. To rozwiązanie szczególnie ważne w miejscu, gdzie załatwia się sprawy administracyjne dotyczące życia codziennego.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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