Akcja policji w Bytomiu. Nielegalne papierosy ukryte w samochodach

Działania policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną z Sosnowca zaprowadziły ich na teren Bytomia. Funkcjonariusze, w oparciu o swoje ustalenia operacyjne, mieli uzasadnione podejrzenia, że w dwóch zaparkowanych tam samochodach może znajdować się nielegalny towar. Podczas przeszukania pojazdów ich przypuszczenia potwierdziły się, ponieważ w środku znaleziono ogromne ilości papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. To jednak nie był koniec, gdyż dalsze czynności doprowadziły śledczych do pomieszczenia gospodarczego należącego do jednego z podejrzewanych, gdzie ukryto resztę kontrabandy.

Zatrzymani z Bytomia i Siemianowic Śląskich. Straty na blisko pół miliona złotych

W wyniku policyjnej akcji zatrzymano dwóch mężczyzn, 48-letniego mieszkańca Bytomia oraz 51-latka z Siemianowic Śląskich. Śledczy zabezpieczyli przy nich łącznie ponad 270 tysięcy sztuk papierosów niewiadomego pochodzenia. Szacuje się, że wprowadzenie takiej ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na ogromne straty z tytułu niezapłaconych podatków, które wyniosłyby blisko pół miliona złotych. Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty przechowywania towaru bez akcyzy, za co grozi im teraz wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności, a nawet obie te kary łącznie.

Źródło: Policja.pl

