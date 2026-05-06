Poważny karambol na autostradzie A4. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy

Zderzenie pojazdów na autostradzie A4 pod Katowicami! Są ranni

Na autostradzie A4 w okolicach Katowic doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Na 337. kilometrze trasy w kierunku Wrocławia zderzyło się pięć pojazdów – cztery auta osobowe oraz ciężarówka.

- Do zdarzenia doszło z udziałem 5 pojazdów, w tym 4 pojazdów osobowych oraz jednego pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia 2 osoby zostały poszkodowane - podaje śląska policja.

Jedna z poszkodowanych osób, kierujący seatem, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Druga ranna – pasażerka tego samego auta – została przewieziona karetką.

Warunki na miejscu zdarzenia były bardzo trudne. Początkowo zablokowane były dwa pasy ruchu – środkowy i prawy, a przejazd możliwy był jedynie lewym pasem. W związku z akcją ratunkową oraz lądowaniem śmigłowca, ruch został jednak całkowicie wstrzymany.

- Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem 5 pojazdów. Na miejscu ląduje śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – przekazała śląska policja.

Policja apeluje o ostrożność

Służby przypominają kierowcom o zachowaniu ostrożności i dostosowaniu się do poleceń wydawanych na miejscu.

