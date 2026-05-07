Dramatyczna akcja w Orzeszu. Policjanci wybili szybę, by ratować dziecko

Do dyżurnego policji w Orzeszu po godzinie 11:00 w środę, 6 maja 2026 roku, wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety. Zauważyła ona na jednym z parkingów małe dziecko, które było zamknięte w samochodzie osobowym i nie dawało oznak życia. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji oraz pogotowie ratunkowe. Jak ustalono na podstawie rozmów ze świadkami, dziecko przebywało w szczelnie zamkniętym pojeździe od dłuższego czasu, a ponieważ nie reagowało na pukanie i wołanie, podjęto decyzję o siłowym otwarciu auta. Funkcjonariusze wybili szybę w samochodzie, aby jak najszybciej dostać się do środka i udzielić pomocy dziewczynce.

Matka poszła do apteki. Tłumaczyła, że nie chciała budzić córki

Po wydostaniu 1,5-rocznej dziewczynki z pojazdu okazało się, że najprawdopodobniej mocno spała. Zespół ratownictwa medycznego, który przybył na miejsce, dokładnie zbadał dziecko. Na szczęście jego życiu i zdrowiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, dlatego nie było potrzeby hospitalizacji. W trakcie interwencji policjanci ustalili, że matka dziewczynki w tym czasie robiła zakupy w pobliskiej aptece. Kobieta tłumaczyła, że zostawiła córkę samą w samochodzie, ponieważ nie chciała przerywać jej snu. Po zakończeniu czynności dziewczynka cała i zdrowa wróciła pod opiekę matki.

Nieodpowiedzialnej matce grożą 3 lata więzienia. Policja apeluje o rozsądek

Chociaż historia zakończyła się szczęśliwie, sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. Funkcjonariusze z komisariatu w Orzeszu prowadzą teraz postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Matce może zostać postawiony zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja ponownie apeluje, aby nigdy, nawet na chwilę, nie zostawiać dzieci lub zwierząt w zamkniętym samochodzie, zwłaszcza przy wyższych temperaturach. Wnętrze pojazdu nagrzewa się błyskawicznie, stwarzając śmiertelne zagrożenie, dlatego widząc taką sytuację, nie bądźmy obojętni i dzwońmy pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl

Tragiczny pożar w środku nocy. Nie żyje kobieta, nie zdążyła uciec przed płomieniami [GALERIA]

3