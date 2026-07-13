O krok od tragedii w Mysłowicach. Cudzoziemiec zakończył jazdę na barierkach

W niedzielę, 12 lipca, po godzinie 8.00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym, który uderzył w bariery na mysłowickim odcinku drogi ekspresowej S1 w kierunku Tychów.

Do działań skierowano patrol Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej Dziećkowice oraz zespół Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Po przebadaniu kierowcy przez ratowników medycznych policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości. Alkomat wykazał stężenie alkoholu odpowiadające ponad 2 promile we krwi. Za kierownicą Hyundaia Accenta siedział 28-letni obywatel Kolumbii, który – jak ustalili funkcjonariusze – przebywał w Polsce legalnie.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Okoliczności kolizji wyjaśniają policjanci, jednak wszystko wskazuje na to, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne.

Jakie konsekwencje grożą Kolumbijczykowi?

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości mężczyzna odpowie przed sądem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za takie przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, a w przypadku powrotu do przestępstwa – nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Ponieważ stężenie alkoholu przekraczało półtora promila, sprawa może wiązać się również z zastosowaniem przepisów dotyczących przepadku pojazdu lub – jeśli samochód nie należał do kierowcy – obowiązkiem zapłaty nawiązki na rzecz Skarbu Państwa. O ostatecznych konsekwencjach zdecyduje sąd po zakończeniu postępowania prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach.