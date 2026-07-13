Zawalona oficyna w centrum Częstochowy. Do akcji ruszyło kilkadziesiąt zastępów

Do groźnego zdarzenia doszło w ścisłym centrum Częstochowy w niedzielę, 12 lipca. O godzinie 20.41 do służb wpłynęło zawiadomienie o katastrofie budowlanej. Zawaleniu uległ fragment nieużywanej od dawna oficyny przy ul. Kościuszki 8, zlokalizowanej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. Runęła konstrukcja o powierzchni przekraczającej 20 metrów kwadratowych, zlokalizowana tuż przy wjeździe na szkolny teren.

Budynek ten należał do miejskiego samorządu i był wyłączony z eksploatacji, a docelowo planowano jego całkowitą rozbiórkę. Służby zareagowały błyskawicznie. Początkowo do akcji skierowano 16 wozów strażackich, lecz ostatecznie w działaniach uczestniczyło aż 41 zastępów. By zyskać całkowitą pewność, że pod gruzami nikt nie utknął, wezwano także Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z Jastrzębia-Zdroju, wspieraną przez szkolone psy.

Strażacy przeczesywali gruzy. Zamknięto ulicę Kościuszki

Głównym priorytetem pracujących na miejscu ratowników było potwierdzenie, że w momencie zawalenia nikt nie znajdował się w pobliżu. Ze wstępnych danych wynika, że nikt nie odniósł obrażeń, jednak strażacy skrupulatnie sprawdzali każdy metr gruzowiska, trzymając się ścisłych procedur. W akcję zaangażowani byli również urzędnicy częstochowskiego magistratu, dyrekcja liceum oraz nadzór budowlany, których zadaniem będzie teraz dokładne zbadanie przyczyn katastrofy i ocena stabilności resztek konstrukcji.

Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że zrujnowana oficyna od lat była w opłakanym stanie. Jej ściany pokrywały głębokie pęknięcia, a tynk odpadał płatami. Kiedyś budynek tętnił życiem – uczniowie odbywali tam zajęcia plastyczne i muzyczne, korzystała z niego także szkoła jazdy. Ostatnio jednak dostęp do niego blokowało metalowe ogrodzenie.

Z powodu prowadzonych działań ratowniczych ulica Kościuszki została całkowicie wyłączona z ruchu, co spowodowało lokalne utrudnienia dla kierowców i pieszych.

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