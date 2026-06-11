Agresywny mężczyzna wymachiwał szablą w centrum miasta

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w centrum Mysłowic. Straż Miejska otrzymała zgłoszenie od jednej z mieszkanek, która poinformowała o mężczyźnie zachowującym się w niepokojący sposób. Według relacji świadków miał on wymachiwać szablą w rejonie ul. Starokościelnej, wzbudzając obawy przechodniów.

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast skierowano patrol Straży Miejskiej. Funkcjonariusze podjęli interwencję i obezwładnili agresywnie zachowującego się mężczyznę, a następnie dokonali jego zatrzymania. Jak ustalono, był to obywatel Ukrainy.

– Funkcjonariusze podjęli również interwencję wobec niebezpiecznego mężczyzny posiadającego niebezpieczne narzędzia. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji strażników został on ujęty, a następnie przekazany Policji celem przeprowadzenia dalszych czynności – poinformowała Straż Miejska w Mysłowicach.

Ukrainiec miał przy sobie także inne niebezpieczne przedmioty

Podczas czynności prowadzonych przez strażników ujawniono przy zatrzymanym także inne niebezpieczne przedmioty. Oprócz szabli posiadał on nóż oraz kordzik. Wszystkie zabezpieczone ostrza zostały odebrane i przekazane służbom do dalszych czynności.

Na miejsce wezwana została policja, która przejęła zatrzymanego mężczyznę wraz z zabezpieczonymi przedmiotami. Obecnie prowadzone są działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia, w tym ustalenie motywów zachowania zatrzymanego oraz tego, czy swoim postępowaniem stworzył zagrożenie dla innych osób.

Postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Śledczy analizują zgromadzony materiał i sprawdzają przebieg całego incydentu.

Zdjęcia z zatrzymania: