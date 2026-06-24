Groźny wypadek na autostradzie A1. Całkowita blokada jezdni

Na śląskim odcinku autostrady A1 miało miejsce bardzo niebezpieczne zdarzenie. W miejscowości Dobieszowice, leżącej w powiecie będzińskim, zderzyły się trzy pojazdy na pasach prowadzących w stronę Łodzi. Konsekwencją tego wypadku jest paraliż ruchu na tym fragmencie trasy. Śląscy funkcjonariusze oficjalnie poinformowali o zaistniałej sytuacji.

- W Dobieszowicach (powiat będziński), na A1 w kierunku Łodzi doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Droga jest całkowicie zablokowana, wyznaczono objazdy drogami lokalnymi na wysokości węzła Piekary Śląskie. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb!

- przekazali w komunikacie śląscy policjanci.

Szczegóły kolizji trzech pojazdów na A1

Służby ratunkowe są na miejscu i prowadzą czynności zmierzające do ustalenia przyczyn zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że początkiem karambolu było uderzenie w tył jadącego z przodu samochodu. Dokładniejszy obraz sytuacji nakreślił dziennikarzom „Super Expressu” mł. asp. Paweł Kasprzak, reprezentujący biuro prasowe śląskiej policji.

- Najprawdopodobniej przebieg wydarzeń był taki, że kierowca osobówki wjechał w tył poprzedzającego pojazdu, następnie uderzył w niego jadący z tyłu bus. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wszyscy kierowcy są trzeźwi. Poszkodowany został kierowca osobówki, którego przewieziono do szpitala. Jest przytomny, co do samych obrażeń nie mamy informacji szczegółowych

- zrelacjonował dla „Super Expressu” mł. asp. Paweł Kasprzak z zespołu prasowego śląskiej policji.

Kilkugodzinne problemy z przejazdem autostradą A1

Osoby przemieszczające się trasą A1 w stronę Łodzi czekają spore opóźnienia. Funkcjonariusze zabezpieczający miejsce wypadku szacują, że uporządkowanie drogi zajmie przynajmniej parę godzin. Ruch kierowany jest objazdami prowadzącymi przez lokalne ulice od węzła Piekary Śląskie, a policjanci proszą zmotoryzowanych o uwagę i bezwzględne wykonywanie ich poleceń.