Dramat na Zalewie Chechło-Nakło. Nie udało się uratować 16-latka

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-06-23 17:25

Dramatyczne sceny rozegrały się na kąpielisku w powiecie tarnogórskim. Na Zalewie Chechło-Nakło doszło do nieszczęśliwego wypadku. 16-letni chłopak zniknął pod wodą. Policja przekazała najnowsze informacje w tej sprawie.

Aktualizacja, godz. 18:27

Policja w Tarnowskich Górach przekazała nowe informacje dotyczące tragicznego zdarzenia nad Zalewem Chechło-Nakło. Jak poinformowali funkcjonariusze, zgłoszenie o osobie, która zniknęła pod powierzchnią wody, wpłynęło przed godziną 16:00. Po około 50 minutach strażacy wydobyli z zalewu 16-letniego mieszkańca Piekar Śląskich. Mimo natychmiast podjętej akcji ratunkowej życia nastolatka nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon chłopca. Na miejscu pracował prokurator, który zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok. Ma ona pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności tragedii.

Wcześniej informowaliśmy:

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie na Zalewie Chechło-Nakło w powiecie tarnogórskim. Chwile grozy przeżyli tam znajomi 16-latka, który nagle zniknął pod powierzchnią wody. Natychmiast wezwano pomoc.

Dramatyczne zgłoszenie i szybka reakcja

Zgłoszenie o dramatycznej sytuacji wpłynęło do służb ratunkowych w Tarnowskich Górach tuż przed godziną 16:00. To właśnie wtedy koledzy nastolatka zaalarmowali, że chłopak znalazł się pod wodą i nie wypływa na powierzchnię.

Walka z czasem i reanimacja na brzegu

Na miejsce natychmiast skierowano specjalistyczne jednostki, w tym nurków. Rozpoczęła się walka z czasem. Oficjalne informacje w tej sprawie przekazała nam rzeczniczka tarnogórskiej straży pożarnej.

- Z informacji, które wpłynęły do stanowiska kierowania w Tarnowskich Górach wynika, że koledzy 16-latka zgłosili, że jest pod wodą. 16-letni chłopak został wyciągnięty z wody o godz. 16:40 przez specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego w Bytomiu. Na ten moment są podejmowane czynności reanimacyjne przez obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego

- przekazała nam kpt. mgr inż. Joanna Cichoń z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

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Służby na miejscu zdarzenia

W akcji ratunkowej na Zalewie Chechło-Nakło, położonym w powiecie tarnogórskim, biorą udział liczne siły i środki. Na miejscu pracują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Tarnowskich Gór oraz wspomniana już specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Bytomia.

Więcej informacji wkrótce. 

Akcja ratunkowa na Zalewie Chechło-Nakło, gdzie 16-latek zniknął pod wodą. Widać straż pożarną i nurków na brzegu jeziora, otoczonym zielonymi drzewami. Na naszym portalu możesz przeczytać o walce z czasem i reanimacji nastolatka.
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