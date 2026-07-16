Cud narodzin w chorzowskim ZOO. Dwa małe rysie mogą kiedyś wrócić do lasu

Śląski Ogród Zoologiczny przekazał radosną wiadomość, która ucieszyła zarówno opiekunów zwierząt, jak i miłośników przyrody. Na świat przyszły dwa młode rysie karpackie. To pierwsze potomstwo pary – Rysika i Grenderah – która zamieszkała w Chorzowie w 2024 roku.

Narodziny są wyjątkowe nie tylko dla samego ogrodu zoologicznego. Młode przyszły na świat w ramach międzynarodowego programu ochrony gatunku Linking Lynx, którego celem jest odbudowa populacji rysia karpackiego w Europie. Jeśli zwierzęta będą prawidłowo się rozwijały i spełnią wszystkie wymagania programu, w przyszłości mogą zostać wypuszczone na wolność i zasilić populację żyjącą w naturalnym środowisku.

– Jeśli młode będą prawidłowo się rozwijać i spełnią wszystkie wymagania programu, w przyszłości mogą zostać wypuszczone do lasów i pomóc odbudowywać populację tego pięknego drapieżnika – przekazali przedstawiciele Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Choć rysie wzbudzają ogromne zainteresowanie odwiedzających, opiekunowie podkreślają, że pierwsze tygodnie życia są dla młodych kluczowe. Z tego powodu zdecydowano o ograniczeniu dostępu do części wybiegu.

Na razie zamknięty pozostaje podest widokowy przy wybiegu rysi. Niewykluczone są również kolejne ograniczenia, jeśli będzie tego wymagało bezpieczeństwo zwierząt. Pracownicy ZOO apelują do gości o wyrozumiałość i uszanowanie potrzeb młodej rodziny.

Jak podkreślają, ograniczenie kontaktu z ludźmi zwiększa szanse na prawidłowy rozwój młodych i ich ewentualny udział w programie reintrodukcji.

Rysie pod ścisłą ochroną

Choć ryś nie jest uznawany za gatunek zagrożony wyginięciem w skali świata, w Polsce jego populacja pozostaje niewielka. Zwierzę objęte jest ścisłą ochroną, a każde narodziny mają ogromne znaczenie dla działań prowadzonych na rzecz odbudowy liczebności tego drapieżnika.

Program Linking Lynx skupia ogrody zoologiczne i instytucje zajmujące się ochroną przyrody z różnych krajów Europy. Jego celem jest nie tylko hodowla rysi, ale przede wszystkim przygotowanie części zwierząt do życia na wolności i wzmacnianie dzikich populacji.

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Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie

Śląski Ogród Zoologiczny działa od 1958 roku i znajduje się na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie. Jest jednym z największych ogrodów zoologicznych w Polsce – zajmuje blisko 50 hektarów i jest domem dla kilkuset gatunków zwierząt z całego świata.

Oprócz działalności edukacyjnej prowadzi także liczne programy hodowlane i ochrony zagrożonych gatunków, współpracując z ogrodami zoologicznymi oraz organizacjami przyrodniczymi w kraju i za granicą. Dzięki takim inicjatywom jak program Linking Lynx chorzowskie ZOO odgrywa ważną rolę w ochronie europejskiej fauny.