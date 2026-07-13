Słynny kebab z Radzionkowa rozszerza działalność. Będzie nowy lokal

Popularna na Śląsku KeBila ogłosiła istotne zmiany. Zgodnie z komunikatem opublikowanym 12 lipca w mediach społecznościowych, wkrótce powstanie drugi lokal pod tym szyldem. Nowy punkt zlokalizowany będzie w radzionkowskim Parku Handlowym Cydr.

– MAMY TO! POWSTAJE KEBILA VOL. 2. To będzie piękne, duże miejsce stworzone dla Was! Więcej przestrzeni, więcej komfortu, więcej możliwości. To zdecydowany krok, żeby odciążyć nasz obecny punkt, do którego mamy ogromny sentyment – napisali w mediach społecznościowych właściciele.

Właściciele zapewniają, że dotychczasowy punkt pozostanie otwarty. Trwają jednocześnie prace nad optymalizacją działalności. Drugi lokal KeBili ma zostać uruchomiony jesienią, w październiku lub listopadzie 2026 roku.

Oblężenie po wizycie Książula

Rozbudowa jest bezpośrednim skutkiem wydarzeń z kwietnia 2026 roku, kiedy to Radzionków odwiedził Książulo, znany polski youtuber kulinarny. Influencer pojawił się, by przetestować nową pozycję w menu – berlińskiego Gemüse Kebaba, którego dopracowywano przez długie miesiące.

Degustacja szybko rozwiała wątpliwości. Książulo, zachwycony smakiem potrawy, przyznał lokalowi swoją prestiżową naklejkę „MUALA”. To wyróżnienie rezerwuje tylko dla miejsc oferujących najwyższą jakość jedzenia.

„Dla takich reakcji jak ta na końcu warto kręcić te filmy. Wiem, że miałem już nie dawać MUALA kebabom, ale tutaj… Zresztą, sami zrozumiecie, gdy tylko spróbujecie tego gemuse. Gratulacje dla całej załogi Kebila! - napisał 13 kwietnia Książulo.

Zaraz po publikacji recenzji KeBila zaczęła przeżywać oblężenie. Przed punktem ustawiały się tłumy klientów ze Śląska, a także innych części kraju. Jak informowali właściciele, jednego dnia potrafili sprzedać nawet 1300 bułek z Gemüse Kebabem oraz niemal 200 kilogramów wołowiny. Pomimo tak dużego natężenia ruchu, czas oczekiwania udawało się utrzymać w przedziale od kilkunastu minut do około pół godziny.

Nowa KeBila to więcej miejsca

Kolejny punkt ma pomóc w obsłudze rosnącej rzeszy klientów. Większa przestrzeń zapewni nie tylko komfort gościom, ale również poprawi organizację pracy załogi i otworzy nowe perspektywy rozwoju.

Radzionkowski fenomen gastronomiczny nie zwalnia tempa. Po zdobyciu „MUALI” KeBila stała się jednym z kluczowych miejsc kulinarnych na Śląsku. Nowy lokal to odpowiedź na zapotrzebowanie tłumów, które wciąż przyjeżdżają tu po kebaba docenionego przez Książula.

Tak przebiegała wizyta Książula w Radzionkowie: