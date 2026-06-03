Well Fitness rośnie na Śląsku. Sieć ma już 19 klubów, z czego 7 w Katowicach

Rozwój sieci w Katowicach i na całym terenie Śląska to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na dostępne i elastyczne rozwiązania treningowe. Dzięki rozbudowie infrastruktury, osoby ćwiczące zyskują większą swobodę w planowaniu aktywności fizycznej, niezależnie od tego, czy wolą poranne treningi przed pracą, czy nocne sesje po godzinach.

Wsparcie dla początkujących i zaawansowanych

Well Fitness kieruje swoją ofertę zarówno do osób rozpoczynających przygodę z aktywnością fizyczną, jak i zaawansowanych sportowców. Każdy, kto dołączy do klubu, może bezpłatnie skorzystać z autorskiego programu „Well Start” mającego na celu pomoc w doborze aktywności dopasowanej do aktualnej formy oraz indywidualnych celów tak, aby treningi były bezpieczne, skuteczne i przynosiły realne efekty.

- Rozwój sieci Well Fitness w Katowicach i na Śląsku to przede wszystkim wygoda oraz lepsza dostępność dla naszych klubowiczów. Większa liczba lokalizacji sprawia, że mogą dopasować trening do swojego planu dnia, wybierając klub, który jest najbliżej ich codziennych aktywności zawodowych czy prywatnych. To pomaga ograniczyć bariery i sprzyja regularności, kluczowej w osiąganiu celów treningowych - mówi Marta Grabeus, Dyrektor Działu Marketingu Well Fitness.

Unikalne strefy treningowe w śląskich klubach

Charakterystyczną cechą Well Fitness są specjalne strefy treningowe, które wyróżniają poszczególne kluby. W nowych lokalizacjach klubowicze znajdą między innymi strefy ELEIKO, OLD SCHOOL, CINEMA CARDIO czy maszyny HOIST. W większości klubów, na klubowiczów czekają także zapewniające lepsze odprężenie sauny.

Dotychczasowe lokalizacje, jak klub w Sosnowcu czy Katowicach, oferują możliwość treningu hybrydowego w strefie HYROX oraz Pilates na reformerach, będący idealną propozycją dla osób, które chcą poprawić mobilność, wzmocnić głębokie partie mięśni i zadbać o zdrowy, świadomy ruch w nowoczesnej odsłonie.

Posiadanie aż 19 siłowni w Województwie Śląskim pozwala nam tworzyć miejsca o indywidualnym charakterze, odpowiadające na różne potrzeby naszych klubowiczów. Każdy klub ma swoją duszę i specjalizację, dzięki czemu klubowicze mogą eksperymentować z różnymi formami aktywności w ramach jednego karnetu - dodaje Marta Grabeus.

Darmowe treningi w czerwcu

Wszyscy chętni będą mieli doskonałą okazję, by w czerwcu przetestować sieć klubów Well Fitness w województwie Śląskim. Przez cały miesiąc każdy może bowiem skorzystać z jednorazowego, darmowego wejścia do dowolnej siłowni sieci.

O Well Fitness

Well Fitness to ogólnopolska sieć siłowni, w skład której wchodzi ponad 100 klubów w 50 miastach w całej Polsce - m.in. Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach Poznaniu, Gdańsku czy Wrocławiu. Kluby w zdecydowanej większości czynne są 24/7, co oznacza, że planujesz swoje treningi, kiedy masz na to czas i ochotę. Ponadto kluby Well Fitness są idealne dla osób początkujących, które mogą skorzystać z bezpłatnego programu wprowadzającego „Well Start”. Co ciekawe, można w nich ćwiczyć już od 14. roku życia. Więcej na wellfitness.pl.