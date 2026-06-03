Samozbiory truskawek 2026 w Księżym Lesie już wystartowały.

Na Śląsku rozpoczął się jeden z najbardziej wyczekiwanych sezonów owocowych. We wtorek, 2 czerwca 2026 roku, w Księżym Lesie (gmina Zbrosławice) ruszyły samozbiory truskawek u Manfreda Skrzypczyka. Od pierwszych godzin otwarcia plantacji na miejscu pojawiły się tłumy mieszkańców regionu spragnionych świeżych owoców prosto z krzaka.

Plantacja, od lat znana w całym regionie, ponownie przyciągnęła zarówno rodziny z dziećmi, jak i stałych bywalców. Zasady pozostały niezmienne – na polu można było degustować truskawki, a opłata dotyczyła wyłącznie owoców zebranych i zabranych do domu.

W tym tygodniu samozbiory odbywać będą się w wyznaczonych godzinach, z przerwą w czwartek ze względu na Boże Ciało.

Środa: od 17:00 do 20:00

Czwartek (Boże Ciało): NIECZYNNE

Piątek: od 17:00 do 20:00

Sobota: od 10:00 do 14:00

Samozbiory truskawek:

24

Zapisy, limity i ceny

Organizatorzy przypomnieli, że udział w samozbiorach w Księżym Lesie wymaga wcześniejszych zapisów telefonicznych. Ze względu na duże zainteresowanie wprowadzono limit miejsc – każdego dnia na plantację może wejść maksymalnie 200 osób, aby zapewnić komfort zbierania i swobodny dostęp do owoców.

Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie pod numerem 723 878 778. Gospodarze prosili, aby kontaktować się wieczorem, najlepiej w godzinach 18:00–20:00, kiedy prowadzona jest bieżąca lista zapisów.

Jeśli chodzi o ceny, plantacja utrzymała zasady znane z poprzednich lat. W 2024 roku koszt koszyka wynosił 12 zł, a w 2025 roku 14 zł. W tym roku za koszyk truskawek trzeba było zapłacić 18 zł za kilogram i zgodnie z zasadą płatności wyłącznie za to, co trafiło do koszyka i zostało zabrane do domu.

„Towar ekstraliga” przyciągał zbierających

Manfred Skrzypczyk podkreślał przed sezonem, że na odwiedzających czekały wyjątkowo dorodne owoce.

– To „towar ekstraliga”, truskawki najlepszej jakości, nawet 50–60 gramowe – zapowiadał plantator.

Jak zaznacza właściciel plantacji, idea samozbiorów od początku była prosta i oparta na swobodzie uczestników.

– Nikt nikogo nie zmusza do kupowania truskawek. Zasmakują ci – zbierasz i jesz, nie będą ci smakować – próbujesz i dziękujesz. Są osoby, które przyjeżdżają z dziećmi, jedzą, zbierają kilogram i pokazują najmłodszym, jak to wygląda – mówił Skrzypczyk.

Sezon samozbiorów w Księżym Lesie ponownie stał się jedną z najpopularniejszych letnich atrakcji w regionie, a pierwsze dni pokazały, że zainteresowanie w 2026 roku było wyjątkowo duże.