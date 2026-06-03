Hollywoodzkie gwiazdy w zabytkowym kościele w Zabrzu

Jeszcze niedawno mało kto przypuszczał, że w jednej ze znanych zabrzańskich lokalizacji zagości hollywoodzka ekipa filmowa. Zabytkowy kościół św. Józefa stał się planem zdjęciowym dla twórców nowej wersji słynnego "Nieśmiertelnego". Świątynia na czas nagrań zamieniła się w profesjonalny obiekt filmowy.

Największe poruszenie wśród lokalnej społeczności oraz kinomanów wywołało pojawienie się na miejscu Jeremy'ego Ironsa. Znany na całym świecie brytyjski gwiazdor został dostrzeżony przez osoby przebywające w okolicy planu w Zabrzu. Ten wybitny aktor ma na swoim koncie najbardziej prestiżowe nagrody filmowe, takie jak Oscar, Złoty Glob czy Emmy. Widzowie z pewnością pamiętają jego rolę Simona Grubera w trzeciej części "Szklanej pułapki", w której występował u boku Bruce'a Willisa.

Pojawienie się tak znanego aktora na Śląsku przyciągnęło w okolice kościoła tłumy ciekawskich mieszkańców i kinomanów, pragnących zobaczyć go chociaż przez chwilę. Dostęp do planu jest jednak mocno chroniony, a nad bezpieczeństwem pracujących czuwają odpowiednie służby.

Jeszcze większe emocje wzbudza fakt, że to nie koniec wizyt znanych nazwisk w tej produkcji. Główną rolę w nowym "Nieśmiertelnym" zagra Henry Cavill, kojarzony przede wszystkim jako filmowy Superman oraz gwiazda serialu "Wiedźmin".

Lokalizacje zdjęć do nowego "Nieśmiertelnego"

Realizacja zdjęć do filmu odbywa się od kliku tygodni w różnych rejonach Polski. Wcześniej ekipa gościła między innymi w Łodzi i Częstochowie, a od końca maja zagościła w Zabrzu.

Ksiądz Józef Dorosz, pełniący funkcję proboszcza, poinformował, że to miejsce nie zostało wybrane przez przypadek. Twórcy szukali bardzo konkretnych przestrzeni o wyjątkowej, niepowtarzalnej estetyce. Modernistyczna budowla zaprojektowana przez Dominikusa Böhma doskonale wpisała się w oczekiwania zagranicznych filmowców.

Wnętrze kościoła charakteryzuje się niezwykłą, mroczną i lekko tajemniczą aurą, pasującą do klimatu "Nieśmiertelnego". Film opowiada o losach wojowników, toczących ze sobą odwieczną walkę na przestrzeni wieków, co uzasadnia dobór tak oryginalnych, historycznych miejsc na plan zdjęciowy.

Mimo trwających prac z udziałem międzynarodowej ekipy, kościół nadal spełnia swoją główną funkcję. Nabożeństwa i modlitwy przeniesiono do dolnej części świątyni, by parafianie mogli z niej bez przeszkód korzystać.

Jak długo potrwają zdjęcia do "Nieśmiertelnego" w Zabrzu?

Ekipa pozostanie na Śląsku tylko przez kilka dni, a prace zakończą się w okolicach Bożego Ciała. Następnie filmowcy wyjadą do kolejnych lokalizacji, by tam kontynuować produkcję, a kościół św. Józefa wróci do normalnego trybu działania. Obecność gwiazd wielkiego formatu w Zabrzu zapisze się jednak na stałe w historii tego miejsca, które rzadko ma okazję gościć twórców wielkich produkcji fantasy.

Wiele wskazuje na to, że zabrzańska lokalizacja odegra ważną rolę w nowym "Nieśmiertelnym". Film od początku wzbudza niesłabnące zainteresowanie fanów kina na całym świecie.

Jeremy Irons odwiedził Zabrze: