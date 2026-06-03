Popularny wokalista znowu zagwarantował sobie gigantyczną publiczność na Stadionie Śląskim. Występ zaplanowany na 6 czerwca 2026 roku spotkał się z tak błyskawicznym wykupieniem biletów, że muzyk dołożył kolejną datę – 7 czerwca. Drugi koncert również wyprzedano, przez co tysiące rodaków planują spędzić weekend w Chorzowie oraz sąsiednich Katowicach.

Harmonogram „Obrotowy Tour” w czerwcu obejmuje też występy w Gdańsku i Poznaniu oraz dwa koncerty na warszawskim PGE Narodowym. Mimo tak napiętej trasy to właśnie chorzowski obiekt rozpala najpotężniejsze emocje, w tym również te całkowicie pozamuzyczne.

Dawid Podsiadło wraca na Stadion Śląski. Będą nowe rekordy frekwencji?

Twórca niezmiennie króluje na szczycie polskiej branży. Jego widowisko w 2024 roku zgromadziło przeszło 88 tysięcy osób, stając się jednym z największych przedsięwzięć w naszej rozrywkowej historii. Legendarnej Metallice na tym samym obiekcie w maju 2026 roku udało się zebrać dla porównania około 90 tysięcy fanów.

Popyt ponownie zapowiada się imponująco. Zagadką pozostaje, czy muzyk zdoła po raz kolejny pobić rekord frekwencyjnych Stadionu Śląskiego?

Koncert Dawida Podsiadły na Śląskim:

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Noclegi w Chorzowie podrożały. Ceny po koncertach Dawida Podsiadły zszokowały

Okoliczna baza noclegowa doznaje gigantycznego wstrząsu. W datach występów koszty wynajmu lokali przebiły sufity typowe dla zwykłych weekendów. W dniu 3 czerwca portal booking.com pokazywał wymowny alert: „82% miejsc na pobyt jest już niedostępne w tym terminie na naszej stronie”. Poszukującym dachu nad głową zostawiono zaledwie odrobinę ponad setkę dostępnych kwater.

Zlokalizowany niespełna 500 metrów od płyty boiska Hotel Diament Bella Notte Katowice–Chorzów wycenił pojedynczą dobę na okrągłe 2770 złotych.

Zbliżone rachunki wygenerują pobyty w innych miejscach – Silesia Park Apartament to wydatek rzędu ok. 2700 zł. Z kolei Central Plaza proponuje pokoje za 2474 zł, chociaż ten konkretny budynek jest oddalony o dobrych kilka kilometrów od sceny.

Rynek zalały również droższe luksusowe kwatery, które windują rachunki znacznie powyżej 1900–2000 zł w obrębie zaledwie 1-2 km od chorzowskiej areny. Zazwyczaj to po prostu lokale na osiedlu Tysiąclecia.

Cwani właściciele nadają im jednak niesamowicie wymyślne tytuły. Reklamują się m.in. jako „APARTAMENT W CHMURACH- wielki taras z widokiem na zachód słońca” czy „APARTAMENT WŚRÓD 1000cy ŚWIATEŁ - piękny widok nocą na panoramę Tysiąclecia” itp.

Gdzie spać po koncercie Dawida Podsiadły? Tańsze noclegi na Śląsku to i tak luksus

W sieci udaje się odszukać trochę bardziej akceptowalne oferty, chociaż w dalszym ciągu mocno omijają one stałe cenniki noclegów panujące w tamtej okolicy.

Obiekt Symphonia self check-in 24h sprzedaje pokoje za ok. 225 zł, lecz leży 5 km od koncertu. Wizyta w mPark Noclegi Śląsk będzie oznaczała wydatek blisko 300 zł, zaś kwatera Cozy Rooms l Opolska Katowice pochłonie mniej więcej 490 zł.

Jak na raptem weekendowy wypad muzyczny, dla mnóstwa bywalców są to kwoty równe podróżom poza granice państwa, a absolutnie nie krajowym wariantom typu city break.

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Sam piosenkarz wcale nie hamuje. Dotychczas pochwalił się kawałkami „Sezon” i „Na błysk”, ogłaszając publiczności zupełnie nową erę twórczą oraz wielkie nadchodzące widowiska.

„Jestem absolutnie szczęśliwy…” – pisał Podsiadło w mediach społecznościowych, podkreślając, że nowe utwory mają towarzyszyć słuchaczom w różnych emocjonalnych momentach życia.

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Zaledwie jeden muzyczny incydent skutecznie zainicjował w rejonie chorzowskiego obiektu gwałtowny, kaskadowy szał. Brak wolnych biletów napędził poszukiwania pokojów, radykalnie pompując koszty. Fani uznali te szokujące stawki za największą przykrość wycieczki.

Praktyka dobitnie demonstruje, że przyszłoroczna wycieczka na to głośne wydarzenie kulturalne zagwarantuje gościom mocne palpitacje serca w momencie opłacania rachunku za spanie.