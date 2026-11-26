Referendum w sprawie odwołania Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek

Pod koniec sierpnia 2026 roku stowarzyszenie GLIWICE2026 zainicjowało procedurę referendalną mającą na celu odwołanie prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki przed końcem kadencji.

Organizatorzy akcji złożyli dokumenty wraz z podpisami 26 października. Aby doprowadzić do głosowania, musieli zebrać poparcie od co najmniej 12 716 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Chociaż dostarczyli przeszło 18 tysięcy podpisów, kontrola list zakończyła się dla nich niepomyślnie.

Komisarz wyborczy w Katowicach 13 listopada odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum. Z ogólnej puli 18 075 złożonych podpisów za poprawne uznano tylko 11 019, co oznacza, że do spełnienia wymogu ustawowego zabrakło 1697 głosów poparcia.

Zmarli na listach poparcia w Gliwicach. Sprawa trafiła do prokuratury

Podczas weryfikacji dokumentów szczególną uwagę zwróciły dane osób, które nie żyły już w momencie startu zbiórki. Kontrolerzy wykryli 245 numerów PESEL należących do osób zmarłych.

W 12 przypadkach dane nieżyjących mieszkańców wykorzystano dwukrotnie, a raz zrobiono to nawet trzykrotnie. Najstarszy odnotowany na listach zgon nastąpił w 2010 roku.

„Wśród ujawnionych danych podpisów osób zmarłych na listach, najdawniej datowany zgon pochodzi z 2010 roku” – czytamy w postanowieniu komisarza wyborczego.

W złożonej dokumentacji znaleziono także błędne adresy i nieprawidłowe numery PESEL. Część osób udzieliła poparcia wielokrotnie, a niektóre w ogóle nie miały prawa do głosowania w Gliwicach.

Skala wykrytych uchybień sprawiła, że komisarz wyborczy złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, kierując sprawę do prokuratury.

Stowarzyszenie GLIWICE2026 składa skargę do sądu. Robert Dopierała kwestionuje weryfikację adresów

Pełnomocnik inicjatora referendum oraz prezes stowarzyszenia GLIWICE2026 mecenas Robert Dopierała poinformował o zaskarżeniu postanowienia komisarza wyborczego podczas specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej w środę, 25 listopada.

Organizatorzy skierowali skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Jednocześnie zaapelowali do Rzecznika Praw Obywatelskich o dołączenie do tego postępowania.

Przedstawiciele inicjatywy podważają przede wszystkim metodę weryfikacji adresów zamieszkania osób popierających referendum. Z powodu błędów adresowych zakwestionowano 2850 podpisów, czyli więcej niż brakujące do ustawowego progu minimum.

Według Roberta Dopierały mieszkańcy mogli podawać na listach faktyczne adresy zamieszkania w Gliwicach, które różniły się od danych widniejących w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Skąd wzięły się dane zmarłych na listach? Robert Dopierała komentuje zbiórkę przed meczem

W trakcie spotkania z dziennikarzami pełnomocnik odniósł się również do kwestii zmarłych osób figurujących w dokumentacji. Robert Dopierała przyznał, że nie potrafi wyjaśnić, jak te dane trafiły na listy referendalne.

Prezes stowarzyszenia zadeklarował, że ani on, ani znane mu osoby zaangażowane w zbiórkę nie dopisywały takich danych. Liczy na to, że prokuratura ustali okoliczności pojawienia się wpisów osób nieżyjących.

Mecenas wskazał, że zbierający podpisy mieli ograniczone możliwości weryfikacji podawanych informacji. Podczas konferencji Robert Dopierała bronił także decyzji o zbieraniu podpisów pod stadionem przed meczem Górnika Zabrze z Piastem Gliwice.

Kiedy decyzja w sprawie referendum w Gliwicach? Sąd administracyjny rozpatrzy skargę

Obecnie głosowanie nad odwołaniem Katarzyny Kuczyńskiej-Budki nie zostało zarządzone, a o losach skargi organizatorów zdecyduje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Członkowie inicjatywy biorą pod uwagę ponowne przeprowadzenie zbiórki podpisów, ale w pierwszej kolejności chcą wyczerpać drogę sądową. Równolegle do sprawy w sądzie administracyjnym śledczy będą badać wykryte na listach nieprawidłowości.