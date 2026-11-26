Śląska policja potwierdziła, że 25-letni obywatel Ukrainy został ujęty w czwartek, 19 listopada 2026 roku, w miejscowości Śliwice w województwie dolnośląskim. Po ustaleniu obecnego miejsca pobytu mieszkańca Żywca funkcjonariusze z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzili akcję, która zakończyła się jego zatrzymaniem. Mężczyznę ścigano na podstawie dwóch listów gończych. Pierwszy wystawił Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym wobec osoby małoletniej, a drugi wydał Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Katowiccy mundurowi przejęli tę sprawę poszukiwawczą od policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Podjęte czynności pozwoliły im ustalić, że poszukiwany 25-latek ukrywa się na Dolnym Śląsku.

„Zgodnie z dyspozycją sądu celem poszukiwań było zatrzymanie mężczyzny i doprowadzenie go do aresztu śledczego w związku z zastosowaniem wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 25-latek został już osadzony w areszcie, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe” – przekazują funkcjonariusze.

Tak zwani śląscy „łowcy głów” specjalizują się w namierzaniu osób ukrywających się przed organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości.

„Ich służba wymaga doświadczenia, zaangażowania i umiejętności operacyjnych. Policjanci analizują zgromadzone informacje, weryfikują uzyskane ustalenia i docierają do miejsc, w których mogą przebywać poszukiwani. Prowadzą działania nie tylko na terenie województwa śląskiego, ale również poza jego granicami, wszędzie tam, gdzie prowadzą tropy osób próbujących uniknąć odpowiedzialności karnej” – tłumaczą mundurowi.

Za zarzucane czyny zatrzymanemu 25-latkowi będzie grozić nawet kara więzienia.

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