Rewolucja na lotnisku w Pyrzowicach. Pasażerowie sami przejdą kontrolę paszportową

Katowice Airport stawia na nowoczesne technologie. W terminalu pasażerskim A, w którym obsługiwani są podróżni odlatujący poza strefę Schengen, uruchomiono pięć automatycznych bramek do kontroli granicznej, tzw. ABC (Automated Border Control).

Dotychczas w tej części terminalu funkcjonowało osiem stanowisk tradycyjnej kontroli paszportowej. Dwa z nich zlikwidowano, a w ich miejsce pojawiło się pięć nowoczesnych bramek. Tym samym liczba dostępnych stanowisk kontroli granicznej wzrosła z ośmiu do jedenastu.

– Pasażer będzie mógł się sam odprawić. Oczywiście to wszystko odbywa się pod nadzorem Straży Granicznej. Jeżeli będą jakieś problemy, zawsze można przejść do punktów kontroli manualnej – wyjaśnia Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Zaledwie 20 sekund. Kontrola graniczna niemal dwa razy szybsza

Nowoczesne rozwiązanie ma przede wszystkim zwiększyć przepustowość lotniska i poprawić komfort podróżnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku portu w Pyrzowicach, który obsługuje dużą liczbę połączeń czarterowych. W okresie wakacyjnym, kiedy w krótkim czasie odprawianych jest wielu pasażerów, przed stanowiskami kontroli granicznej mogą tworzyć się kolejki.

– Statystycznie odprawa na bramce automatycznej trwa 20 sekund. Znacznie krócej, prawie dwukrotnie krócej niż odprawa manualna. Ważne dla nas, zwłaszcza przed tymi miesiącami letnimi, bo dbamy też o przepustowość. To jest również związane z komfortem obsługi pasażerów – podkreśla Artur Tomasik.

Zadowolenia z uruchomienia nowych stanowisk nie kryją również przedstawiciele Straży Granicznej.

– Przede wszystkim unowocześnią proces odprawy granicznej i jednocześnie go przyspieszą. Port graniczny w Katowicach-Pyrzowicach jest dosyć specyficznym portem. Bardzo często mamy do czynienia z kumulacjami ruchu. Jest to typowy port czarterowy. Pozwoli to rozładowywać te spiętrzenia – tłumaczy płk SG Adam Kurek, zastępca komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Paszport, skan twarzy i odcisk palca. Wojewoda przetestował nowoczesne bramki

Podczas oficjalnego uruchomienia automatycznych stanowisk kontroli granicznej z nowego rozwiązania w trybie testowym skorzystał wojewoda śląski. Cała procedura zajęła zaledwie kilkanaście sekund.

– Należy zeskanować paszport biometryczny, ustawić się do weryfikacji twarzy i porównania ze zdjęciem w paszporcie, a także zweryfikować swój odcisk palca. To są czynności, które da się wykonać właściwie w kilkanaście sekund, więc znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnej kontroli – mówi wojewoda śląski.

Jego zdaniem nowe rozwiązanie pozwoli usprawnić ruch pasażerski i zmniejszyć kolejki przed stanowiskami odprawy granicznej.

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Nie każdy pasażer skorzysta z automatycznych bramek

Z automatycznej kontroli granicznej będą mogli korzystać podróżni spełniający określone wymagania. Znaczenie mają m.in. obywatelstwo, wiek, wzrost oraz posiadanie odpowiedniego dokumentu biometrycznego.

– Dajemy wybór podróżnemu. Jeżeli jest to forma odprawy dla niego dedykowana, spełnia warunki związane z pochodzeniem z odpowiedniego kraju, posiadaniem odpowiedniego wieku i parametrami wzrostowymi, to korzysta z tej formy odprawy – wyjaśnia płk SG Adam Kurek.

Pasażerowie, którzy nie spełnią wymaganych kryteriów lub napotkają problemy podczas automatycznej kontroli, nadal będą mogli skorzystać z tradycyjnych stanowisk obsługiwanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.