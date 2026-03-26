Tuż obok polskiej granicy powstaje inwestycja, która może przyciągnąć tysiące turystów. Na słowackim szczycie Trojak (Kykuľa) - 845 m n.p.m., zaledwie kilkadziesiąt metrów od Zwardonia, zaplanowano budowę nowoczesnej wieży widokowej. Wszystko wskazuje na to, że miejsce, które jeszcze niedawno było spokojnym punktem na mapie, stanie się jednym z najpopularniejszych kierunków krótkich wycieczek.

Widok aż na Tatry Wysokie

Nowa wieża ma być nie tylko efektowną konstrukcją, ale przede wszystkim punktem oferującym wyjątkowe panoramy. Przy sprzyjających warunkach pogodowych będzie można zobaczyć stąd nawet Tatry Wysokie, co czyni tę lokalizację jedną z najbardziej atrakcyjnych w regionie.

To właśnie widoki mają być największym magnesem dla turystów – szczególnie tych, którzy szukają łatwo dostępnych, a jednocześnie spektakularnych tras.

Nowa wieża widokowa powstanie na szczycie Trojáku - Kykuża w Skalitym, która stanie się atrakcyjną dominantą terenu. Odwiedzającym czekają wyjątkowe widoki, a przy dobrej pogodzie widok na Tatry Wysokie - zapowiada Jozef Cech, burmistrz gminy Skalite.

Międzynarodowy projekt i wspólny sukces

Inwestycja jest efektem współpracy transgranicznej Słowacji i Czech. Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg i obejmuje nie tylko budowę wieży widokowej, ale także rekonstrukcję historycznych fortyfikacji po czeskiej stronie.

Trojak już teraz nie narzeka na brak zainteresowania. Popularność tego miejsca zaczęła się w 2022 roku, gdy stanęła tu ogromna „Ławeczka zakochanych”. Instalacja szybko stała się viralowym hitem i przyciągnęła turystów z całego regionu.

Z czasem pojawiły się kolejne atrakcje – „Kapsuła Miłości” oraz „Trzy Krzyże”. W ten sposób powstał tzw. Szlak Miłości i Przyjaźni, który dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów pogranicza.

Korytarz miłości i przyjaźni zyskuje tym samym nowy, ciekawy punkt, który jeszcze bardziej wzmocni jego urok i znaczenie - dodaje burmistrz gminy Skalite.

Tylko 30 minut spaceru z Polski

Ogromnym atutem tej lokalizacji jest jej dostępność. Na szczyt można dotrzeć w około pół godziny spokojnego marszu, startując z okolic Zwardonia. Trasa jest łatwa i dostępna nawet dla rodzin z dziećmi.

Nowa wieża widokowa ma być kolejnym krokiem w rozwoju tego miejsca. Wszystko wskazuje na to, że spokojny dotąd fragment pogranicza wkrótce zamieni się w prawdziwy turystyczny magnes.