Matka alarmowała: „Błagam o pomoc”

Kamil S. zaginął 26 kwietnia po sprzeczce rodzinnej. Jak informowała jego matka w wiadomości przesłanej do redakcji, 23-latek wyjechał z domu granatowym Fiatem Bravo i od tamtej chwili nie kontaktował się z rodziną.

Zrozpaczona kobieta apelowała o pomoc w odnalezieniu syna. Podkreślała, że mężczyzna powinien regularnie przyjmować leki, których nie miał ze sobą.

„Proszę, błagam mi pomóc. Mój 23-letni syn po sprzeczce wziął samochód i udał się w nieznanym kierunku. Do dziś nie nawiązał kontaktu z rodziną” – poinformowała naszą redakcję matka mężczyzny.

W opublikowanym komunikacie podano również rysopis Kamila. Mężczyzna ma około 180–185 cm wzrostu, jest tęgiej budowy ciała, ma krótkie ciemny blond włosy obcięte „na jeża”, piwne oczy i nosi okulary korekcyjne w czarnych oprawkach.

Policja: status został zmieniony

Jak przekazał podkomisarz Kamil Kubica, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, początkowo sprawa była prowadzona jako zaginięcie osoby dorosłej.

– Z okoliczności całego zaginięcia wynikało jednak, że zaginiony w chwili wyjścia z domu przywłaszczył pojazd, gotówkę i biżuterię. W związku z czym matka złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – wyjaśnia rzecznik KPP w Tarnowskich Górach.

W efekcie status Kamila S. został zmieniony z osoby zaginionej na osobę podejrzewaną o popełnienie przestępstwa. Policja usunęła również jego wizerunek z internetowych komunikatów dotyczących zaginięcia.

– Poszukujemy go obecnie jako osobę podejrzewaną o popełnienie przestępstwa – podkreślił podkom. Kubica.

Podkom. Kubica zaznaczył również, że choć przy zgłoszeniu matka informowała o konieczności przyjmowania leków przez syna, nic nie wskazywało na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia mężczyzny.

Policja nadal szuka 23-latka

Według wcześniejszych ustaleń Kamil S. odjechał z miejsca zamieszkania samochodem marki Fiat Bravo koloru granatowego o numerach rejestracyjnych rozpoczynających się od „STA 16”.

W dniu zaginięcia ubrany był w granatową kurtkę, zieloną bluzę dresową z kapturem i napisem „HURGADA” oraz czarne sportowe buty z białą podeszwą.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać 23-latek lub mają informacje mogące pomóc policji, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach pod numerem telefonu 47 853 42 55 lub alarmowym 112.