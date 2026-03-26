Ukryta perełka woj. śląskiego. Krokusy tworzą bajkowy krajobraz

Wiosenne dywany krokusów najczęściej kojarzą się z Tatrami, jednak aby podziwiać te fioletowe pola, nie trzeba wybierać się na Podhale. Równie efektowne widoki można znaleźć w Beskidach, gdzie przyroda budzi się do życia – zwłaszcza na terenach dawnych hal pasterskich.

Eksperci podkreślają, że krokusy od pokoleń wpisują się w górski krajobraz i są ważnym symbolem kultury góralskiej. Choć najbardziej znane są z Tatr, występują także w Beskidzie Żywieckim i Makowskim, gdzie mają bardzo dobre warunki do wzrostu.

Oto najlepsze miejsce na krokusowy spektakl

Jednym z najbardziej malowniczych miejsc do obserwowania krokusów jest właśnie Hala Rysianka w Beskidzie Żywieckim. To rozległa, widokowa polana położona na wysokości od około 1150 do 1260 m n.p.m., znana z jednych z najpiękniejszych panoram w całych Beskidach. Jej nazwa, podobnie jak nazwa szczytu, pochodzi od rysia.

Z hali rozciąga się widok m.in. na Pilsko, Babią Górę, a przy dobrej pogodzie nawet na Tatry i Małą Fatrę. To właśnie połączenie górskiego krajobrazu i kwitnących krokusów sprawia, że miejsce to nazywane jest przez niektórych „śląską doliną Chochołowską”.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że hala znajduje się jeszcze w obrębie regla górnego. Nie jest więc halą w sensie naturalnego piętra roślinnego, a jej nazwa nawiązuje do dawnej działalności pasterskiej, która przez wieki kształtowała ten krajobraz.

Kiedy najlepiej zobaczyć krokusy?

Sezon krokusowy w Beskidach nie jest tak przewidywalny jak w Tatrach. Pierwsze kwiaty pojawiają się zazwyczaj pod koniec marca, jednak prawdziwe „krokusowe szaleństwo” przypada na kwiecień, który uznawany jest za miesiąc największego kwitnienia.

Jednak natura bywa kapryśna. Jak wynika z naszych obserwacji w wyższych partiach gór wciąż zalega sporo śniegu. Podobna sytuacja występuje także na Hali Lipowskiej.

Natomiast na Rysiance spotkać już można pierwsze krokusy. Dowodem są zdjęcia miłośników gór, które udostępniane są na dedykowanych grupach.

Oznacza to, że na prawdziwy krokusowy spektakl w najbardziej widokowych miejscach Beskidów trzeba jeszcze poczekać. Eksperci przewidują, że pojawią się za dwa, trzy tygodnie — choć zdarzało się już, że z powodu mrozu w ogóle nie zakwitły.

Zobaczcie zdjęcia krokusów, które pojawiły się już na Rysiance i na jej zboczach:

Fioletowy dywan, który przyciąga tłumy

Krokusy, zwane również szafranem, to wieloletnie rośliny bulwiaste, które w górach tworzą charakterystyczne, kolorowe dywany. Każda bulwa wytwarza jeden kwiat, najczęściej o delikatnym, fioletowym odcieniu.

W Beskidach najłatwiej spotkać je w miejscach związanych z pasterstwem, gdzie przez wieki owce wypasały łąki i utrzymywały je w odpowiednim stanie. To właśnie takie tereny, jak Hala Rysianka, sprzyjają ich rozwojowi.

Nic więc dziwnego, że w okresie kwitnienia miejsce to przyciąga tłumy turystów — podobnie jak tatrzańska Dolina Chochołowska, choć w znacznie bardziej kameralnej odsłonie. Mimo to, Hala Rysianka pozostaje jednym z najlepszych miejsc, by zobaczyć ten wyjątkowy wiosenny spektakl.