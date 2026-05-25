Aktualizacja 11:40, 25.05.2026 r.

Jak przekazały służby, dwoje dzieci i kierowca trafili do szpitala. Na razie nie ma informacji o ich stanie.

Wcześniej pisaliśmy:

Groźne zdarzenie na A4 w Mysłowicach

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na autostradzie A4 w Mysłowicach, na wysokości 347. kilometra trasy. W poniedziałek, 25 maja zderzyły się tam dwa autokary przewożące dzieci. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, straż pożarną oraz zespoły pogotowia ratunkowego.

Jak wynika ze wstępnych informacji,poszkodowanych zostało pięcioro dzieci. Obecnie są one badane przez ratowników medycznych na miejscu zdarzenia. Na tę chwilę nie ma informacji, aby któreś z dzieci musiało zostać przetransportowane do szpitala.

– Na chwilę obecną nie mamy informacji, żeby któreś z dzieci miało być transportowane do szpitala. Na miejscu są załogi pogotowia ratunkowego, które badają dzieci – przekazał redakcji "ESKI" dyżurny komisariatu autostradowego.

Jak przekazał Wojciech Chojnowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach, do zdarzenia doszło w wyniku niezachowania odpowiedniej odległości przez kierującego autokarem. Łącznie pojazdami podróżowało 90 osób, większą część stanowiły dzieci.

Ogromne utrudnienia i wielki korek

Wypadek spowodował bardzo poważne utrudnienia dla kierowców podróżujących autostradą A4. Obecnie zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia oraz jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Przed godziną 11.00 zator miał ponad 10 kilometrów.

Służby pracują nad udrożnieniem trasy. Strażacy oczyszczają jezdnię i przygotowują drugi pas do ponownego otwarcia.

– Jeden pas jest drożny, dwa są zablokowane. Straż pożarna udrażnia drugi pas ruchu, więc powinien zostać odblokowany przed godziną 11.00 - przekazał dyżurny.

Korek w kierunku Wrocławia stale się powiększa i sięga już okolic bramek w Mysłowicach oraz Brzęczkowicach. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowcy obu autokarów byli trzeźwi. Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych działań i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu.