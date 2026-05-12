To miejsce wygląda niczym wyjęte z pocztówki z południa Europy. Wśród zieleni rozciągają się równe rzędy lawendy, unoszące w powietrzu intensywny, relaksujący zapach. Tysiące fioletowych kwiatów tworzą niezwykły krajobraz, który szczególnie latem przyciąga spacerowiczów, miłośników natury i fotografii. Można tu odpocząć na hamaku, usiąść wśród ziół albo po prostu zanurzyć się w ciszy i kojącym aromacie lawendy.

Lawendowe pola w sercu Śląska

Mowa o Lawendowym Ogrodzie Katowic — największym ogrodzie społecznościowym w mieście, który znajduje się w południowej dzielnicy Katowice – Ochojcu. Ogród ma powierzchnię około 1200 metrów kwadratowych i rośnie w nim ponad tysiąc krzewów lawendy oraz liczne zioła i rośliny ozdobne. To przestrzeń otwarta dla wszystkich mieszkańców — miejsce spotkań, wydarzeń kulturalnych, edukacji ekologicznej oraz organizowanego cyklicznie Festiwalu Lawendy.

Za stworzeniem tego wyjątkowego miejsca stoi Fundacja Ogrody Przyszłości i jej prezeska Monika Laksa. Projekt narodził się w 2019 roku dzięki środkom pozyskanym z budżetu Inicjatywy Lokalnej oraz Zielonego Budżetu miasta. Łącznie na rozwój ogrodu przeznaczono ponad 200 tysięcy złotych. Od początku celem było stworzenie miejsca, które na stałe wpisze się w krajobraz Ochojca i stanie się przestrzenią wspólną dla mieszkańców.

W kolejnych latach ogród zaczął szybko się rozwijać. Powstały trzy lawendowe poletka, strefa rekreacyjna, edukacyjna i uprawna. Zbudowano boisko do gry w boule, drewniany podest wokół drzewa przeznaczony na koncerty relaksacyjne i sesje jogi, a także sensoryczną ścieżkę zdrowia. Nie zabrakło również ogródka ziołowego i pola kocimiętki, gdzie posadzono kilkanaście odmian roślin przypominających lawendę.

Mieszkańcy wspólnie dbali o rozwój przestrzeni. Dzięki kolejnym funduszom pojawiły się hamaki, prowansalskie dekoracje, domki dla ptaków, meble ogrodowe i dodatkowe nasadzenia. W cienistej części ogrodu utworzono nawet niewielkie wrzosowisko, które mieszkańcy współtworzyli własnoręcznie, sadząc swoje wrzosy.

Festiwal lawendy przyciągnął tłumy

Lawendowy Ogród bardzo szybko stał się miejscem integracji lokalnej społeczności. Na co dzień odwiedzają go rodziny z dziećmi, seniorzy, młodzież oraz pasjonaci ogrodnictwa, którzy nie mają własnych działek. Organizowane są tam również wizyty grup szkolnych i warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na położenie przy ulicy Ziołowej ogród stał się także ważnym miejscem odpoczynku dla pacjentów pobliskiego szpitala.

Twórcy podkreślają, że największym sukcesem inicjatywy jest właśnie budowanie relacji między mieszkańcami. Wspólna praca przy lawendzie sprawiła, że zupełnie obcy sobie ludzie zaczęli tworzyć lokalną społeczność. Po pierwszych zbiorach suszone kwiaty rozdawano wszystkim odwiedzającym, a ogród szybko zyskał opinię jednego z najbardziej klimatycznych miejsc w Katowicach.

Prawdziwym przełomem okazał się jednak pierwszy Festiwal Lawendy, który odbył się 16 lipca 2022 roku. Wydarzenie przyciągnęło około tysiąca osób nie tylko z Katowice, ale z całego województwa śląskiego. Gośćmi byli nawet przedstawiciele litewskiej plantacji lawendy z Wilna. Uczestnicy mogli brać udział w warsztatach naturoterapii, jodze na trawie, zajęciach zielarskich, florystycznych i pszczelarskich. Odbyły się również konkursy na najlepszy lawendowy wianek i strój inspirowany lawendą.

Dziś Lawendowy Ogród Katowic jest jednym z najbardziej niezwykłych zielonych miejsc w regionie. W sezonie przypomina prawdziwą śląską Toskanię i przyciąga tłumy osób szukających odpoczynku, pięknych widoków i wyjątkowej atmosfery.

Zobaczcie lawendowy ogród na zdjęciach:

Gdzie można znaleźć Lawendowy Ogród?

Lawendowy Ogród Katowic znajduje się przy ulicy Ziołowej w dzielnicy Ochojec w Katowicach. To spokojna, zielona część miasta, która szczególnie wiosną i latem zamienia się w prawdziwą oazę relaksu. Choć ogród położony jest w granicach dużej aglomeracji, po wejściu między pachnące alejki trudno uwierzyć, że od centrum miasta dzieli go zaledwie kilkanaście minut jazdy.

Miejsce jest otwarte dla wszystkich mieszkańców i turystów. Lawendowy Ogród można odwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00, natomiast w weekendy od 10.00 do 20.00. Największe wrażenie robi oczywiście w okresie kwitnienia lawendy, kiedy tysiące fioletowych kwiatów tworzą bajkowy krajobraz przypominający pola w Toskanii lub Prowansji.