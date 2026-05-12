Organizatorzy Juwenaliów Częstochowskich zaskoczyli doborem "gwiazd"

Tegoroczne Juwenalia Częstochowskie odbędą się w dniach 19–24 maja i już na długo przed startem imprezy wywołują ogromne emocje. Wszystko za sprawą jednej z ogłoszonych gwiazd wydarzenia — Fagaty, influencerki i internetowej celebrytki, która od miesięcy budzi skrajne reakcje w sieci.

Fagata zdobyła ogromną popularność przede wszystkim dzięki działalności w mediach społecznościowych. Jej profile śledzą setki tysięcy użytkowników, a duże zasięgi generują publikowane przez nią odważne, często roznegliżowane zdjęcia oraz kontrowersyjne materiały publikowane w internecie. Influencerka rozwija także karierę muzyczną, tworząc utwory pełne wulgaryzmów i prowokacyjnych treści. Równolegle bierze udział w galach freak fight oraz prowadzi profil na platformie dla dorosłych OnlyFans.

To właśnie jej obecność w line-upie wywołała największe poruszenie wśród studentów i internautów. Pod postem organizatora pojawiło się już ponad 700 komentarzy, z których zdecydowana większość ma krytyczny wydźwięk.

„Napiszcie petycję do władz uczelni, bo to serio jest wstyd na całą Polskę. Juwenalia powinny jednak trzymać jakiś poziom" , „Osoba, która robiła lineup w tym roku, powinna nie robić tego już nigdy” , „O, to teraz line-up z OnlyFansa robicie? Żenujące czasy”, „Obrażacie studentów” — czytamy pod wpisem organizatorów z 5 maja 2026 roku.

Wielu komentujących zwraca uwagę, że wydarzenie organizowane pod szyldem juwenaliów powinno — ich zdaniem — reprezentować określony poziom artystyczny i być związane z akademickim charakterem imprezy. Inni podkreślają jednak, że współczesne juwenalia od dawna są przede wszystkim masową imprezą rozrywkową skierowaną do młodych ludzi.

Miasto odcina się od organizacji juwenaliów

Do sprawy odniósł się również rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy, który podkreślił, że samorząd nie finansuje imprezy.

– Miasto nie miało żadnego wpływu na wybór wykonawców, uczelnie mają pełną autonomię, a studenci prawo do swoich muzycznych wyborów na juwenalia. Urząd Miasta to szanuje, zresztą nie finansuje ani nie współfinansuje tych koncertów, nie angażuje też w tym roku miejskich środków budżetowych na inne wydatki związane z juwenaliami. Miejska instytucja kultury wspiera tylko studentów organizacji imprezy masowej, jaką są juwenalia, od strony logistycznej i proceduralnej. – powiedział w rozmowie z "ESKĄ" Włodzimierz Tutaj.

Jak dodaje rzecznik magistratu, studenci nie życzą sobie, żeby wybierać im wykonawców. Jednak muszą liczyć się z różnymi ocenami i reakcjami po takich wyborach. Ponadto wczoraj - 11 maja odbyło się spotkanie z rektorem, na którym organizatorzy wydarzenia zapewnili władze uczelni, że występ Fagaty nie będzie miał prowokacyjnego charakteru.

Organizatorzy imprezy przekonują natomiast, że line-up został przygotowany w taki sposób, aby odpowiadał różnym gustom muzycznym studentów. Jak tłumaczy Cyprian Gruszewski , jeden z organizatorów wydarzenia ze strony studentów, obecność Fagaty nie jest przypadkowa.

– To impreza młodzieżowa, a Fagata jest grana dzisiaj na wszystkich dyskotekach, na których bawią się również studenci – powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Jak zapewniają organizatorzy, odbyły się również rozmowy z artystką dotyczące charakteru jej występu. Według przekazanych informacji koncert ma zostać dostosowany do standardów wydarzenia akademickiego, oprócz tego również pora została tak dobrana, by nie każdy musiał uczestniczyć w tym wydarzeniu. Koncert odbędzie się o godzinie 00.30.

Mimo tych wyjaśnień emocje wokół wydarzenia nie opadają. W sieci pojawiają się kolejne komentarze, memy i apele o zmianę programu imprezy. Część studentów broni decyzji organizatorów, wskazując, że juwenalia mają być przede wszystkim przestrzenią dobrej zabawy i różnorodnej muzyki. Inni uważają jednak, że zapraszanie tak kontrowersyjnych postaci pod szyld akademickiego święta przekracza granice dobrego smaku i uderza w wizerunek uczelni.

Juwenalia Częstochowskie 2026. Kto wystąpi i kiedy startuje impreza?

Organizatorzy Juwenaliów Częstochowskich 2026 odkrywają kolejne karty dotyczące tegorocznej edycji wydarzenia. Największe koncerty zaplanowano na 22 i 23 maja, kiedy w Częstochowie pojawią się znani artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Na scenie wystąpią m.in. Budka Suflera, Malik Montana, Modelki, Lej Mi Pół, QBIK oraz Kukon.

Jak zapowiadają organizatorzy, program wydarzenia nie ograniczy się wyłącznie do koncertów. W planach są również wydarzenia towarzyszące, strefy rozrywki oraz dodatkowe atrakcje przygotowane specjalnie dla studentów i mieszkańców miasta. Kolejne szczegóły mają być ujawniane w najbliższym czasie.

Juwenalia rozpoczną się jednak wcześniej. Już 19 maja wystartują gry i aktywności studenckie, które tradycyjnie poprzedzają główne koncerty. Z kolei 21 maja o godzinie 12.00 ulicami miasta przejdzie barwny korowód studentów — jeden z najbardziej charakterystycznych elementów juwenaliowego święta.

Ceny wejściówek rozpoczynają się od 80 zł za bilet jednodniowy. Za karnet obejmujący dwa dni koncertów trzeba zapłacić minimum 102 zł.