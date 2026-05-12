Bohaterska postawa 20-letniego Kacpra w Cieszynie

O ludzkim losie zadecydowały zaledwie ułamki sekund. W czwartek około godziny 21.20 w okolicach ulicy Bielskiej w Cieszynie rozegrała się niezwykle niebezpieczna sytuacja. Wracający po skończonej zmianie 20-letni mieszkaniec zauważył wysoce niepokojący widok, ponieważ bezpośrednio na stalowych torach leżał człowiek.

Kacper natychmiast przystąpił do działania. Nie zważając na zagrożenie, pobiegł w stronę torowiska do przebywającego tam nieznajomego. Okazało się, że to 21-latek, któremu niezbędna była natychmiastowa pomoc. Poszkodowany zachował przytomność, jednak był mocno zagubiony i nie potrafił właściwie ocenić swojego położenia.

Mieszkaniec Cieszyna kierował się wyłącznie intuicją. W ostatnim momencie ściągnął 21-latka z szyn, po czym bezzwłocznie powiadomił dyspozytora pod numerem 112. Pod wskazany adres przyjechał policyjny patrol oraz ratownicy medyczni. Uratowany pacjent uzyskał wsparcie i szybko trafił do lokalnego szpitala.

Powyższe zdarzenie budzi wielkie emocje nie tylko ze względu na uratowanie człowieka. Jest to przede wszystkim dowód na to, że przeciętny obywatel potrafi zachować się bohatersko i empatycznie w kluczowej sytuacji. Dwudziestolatek nie posiada wykształcenia medycznego ani policyjnego, a jednak podjął właściwe kroki. Zwyczajnie zareagował na krzywdę obcej osoby.

Ważne telefony zaufania dla osób w kryzysie psychicznym

Osoby zmagające się z trudnościami natury psychologicznej, czujące bezradność lub szukające po prostu możliwości bezpiecznej rozmowy, mają do dyspozycji darmowe infolinie:

Całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym dostępne pod numerem 800 70 2222

Infolinia zaufania skierowana do dzieci oraz młodzieży obsługiwana pod numerem 116 111

Ogólnopolski Kryzysowy Telefon Zaufania działający pod numerem 116 123

W przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia należy zawsze wybierać numer 112

