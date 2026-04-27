Wiosna sprzyja zachwycaniu się przyrodą w jej najpiękniejszej odsłonie. Kwitnące drzewa, kolorowe krzewy i świeża zieleń tworzą krajobraz, który przyciąga spacerowiczów, fotografów i miłośników natury. To moment, w którym ogrody i parki pokazują swoje najbardziej efektowne oblicze.

Choć wiele miejsc zachwyca – tylko jedno wyróżnia się najbardziej

W regionie nie brakuje pięknych ogrodów i zielonych przestrzeni, jednak to właśnie Ogrody Kapias w Goczałkowicach-Zdroju od lat uznawane są przez odwiedzających za absolutny numer jeden. Miejsce to zdobyło średnią ocen 4,8/5 przy ponad 9 tysiącach opinii, co tylko potwierdza jego wyjątkowość.

"Jestem bardzo, ale to bardzo pozytywne zaskoczony tym miejscem. Wstęp jest całkowicie darmowy. Parking bez opłat. Powierzchnia ogrodów jest spora. Idealne miejsce do zwiedzania dla całej rodziny. Super miejsce na romantyczny spacer we dwoje dla zakochanych. Mnóstwo roślin, piękne ogrody tematyczne, wspaniały labirynt z żywopłotu i piękna kolekcja kaktusów w szklarni", "Najpiękniejszy ogród jaki widziałam. I to z darmowym wstępem co w dzisiejszych czasach jest rzadko spotykane. W tym ogrodzie nie ma miejsca które by nie zachwyciło. Trzeba mieć dużo miejsca w telefonie na robienie zdjęć" - czytamy w opiniach.

Tym samym ogrody te są jednym z najpopularniejszych miejsc według map Google w województwie śląskim.

Historia, która zaczęła się od pasji

Historia Ogrodów Kapias sięga 1979 roku. Wtedy Bronisław Kapias wraz z żoną Elżbietą oraz dziećmi – Katarzyną i Jakubem – postanowił podzielić się swoją miłością do roślin ozdobnych.

Pierwszy ogród powstał przy ul. Św. Anny w Goczałkowicach-Zdroju. Na niewielkim terenie zaczęto sadzić rośliny, stopniowo dodając elementy architektury ogrodowej. Z czasem powstawały kolejne zielone zakątki, a miejsce zaczęło przyciągać coraz większą liczbę odwiedzających. W pewnym momencie zainteresowanie było tak duże, że podczas dni otwartych ogród nie był w stanie pomieścić wszystkich gości.

W 2008 roku podjęto decyzję o stworzeniu Nowych Ogrodów Kapias. Rok później rozpoczęto budowę na powierzchni 4 hektarów przy ul. Zimowej 24.

Dziś to rozbudowany kompleks, w którego skład wchodzą:

Ogrody Kapias

Centrum Ogrodnicze Kapias

Restauracja Kapias

Kawiarnia i cukiernia Kapias

Można tu nie tylko spacerować, ale też kupić rośliny, zjeść posiłek, napić się kawy i spędzić cały dzień w otoczeniu zieleni.

Co można tam zobaczyć? Skala robi wrażenie

Ogrody imponują liczbami i różnorodnością:

6600 gatunków i odmian roślin

3753 ciekawe punkty do zwiedzania

10 760 metrów ścieżek spacerowych

72 000 artykułów w centrum ogrodniczym

To przestrzeń, która zmienia się wraz z porami roku i za każdym razem wygląda inaczej. Na terenie kompleksu znajduje się kilkadziesiąt ogrodów tematycznych. Każdy z nich ma inny klimat i charakter. Znajdziemy tam nie tylko stylizowane ogrody europejskie, ale również azjatyckie inspiracja. Można tam zobaczyć m.in.:

ogród angielski

ogród wiejski

ogród romantyczny

ogród zimowy

ogród letni

ogród skandynawski

ogród japoński

ogród zachodzącego słońca

ogród śródziemnomorski

Każda przestrzeń została zaprojektowana tak, by przenosić odwiedzających w inny zakątek świata. Jednak jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc jest Zakątek Patio Włoskie – przestrzeń inspirowana klimatem południowej Europy.

To miejsce przypomina włoskie dziedzińce: z centralną studnią, ceglanymi murami i malowniczymi detalami architektonicznymi. W donicach rosną zioła, które wypełniają przestrzeń aromatem, a ściany zdobią malowidła przedstawiające toskańskie krajobrazy.

To właśnie tutaj wielu odwiedzających mówi, że „przenosi się do Włoch bez wyjazdu z Polski”.

Miejsce stworzone do odpoczynku i spacerów

Ogrody są zaprojektowane tak, by każdy mógł tu znaleźć chwilę spokoju. Na terenie znajdują się: liczne ławeczki i altany, zacienione zakątki, miejsca do odpoczynku wśród zieleni oraz ścieżki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z wózkami

Ogrody żyją przez cały rok i oferują różne wydarzenia sezonowe:

„Zapachy Wiosny” w maju

„Kolory Września” jesienią

świąteczne aranżacje zimowe z choinką i szopką

Na terenie organizowane są również spacery edukacyjne z przewodnikiem dla grup zorganizowanych.

Ogrody Kapias to przestrzeń, która łączy naturę, sztukę ogrodową i klimat podróży bez opuszczania kraju. Nic dziwnego, że odwiedzający wystawiają im tak wysokie oceny i wracają tu regularnie. To jeden z tych punktów na mapie woj. śląskiego, który naprawdę trudno porównać z czymkolwiek innym.