Apel Kolei Śląskich do pasażerów. Stopień alarmowy CHARLIE

We wtorek 7 kwietnia, tuż po godzinie 11:00, Koleje Śląskie opublikowały przypomnienie dla podróżujących o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa. Przewoźnik zwrócił uwagę na funkcjonujący na polskiej kolei trzeci stopień alarmowy CHARLIE.

- Aktualnie na obszarach linii kolejowych PKP PLK S.A. obowiązuje trzeci stopień alarmowy (CHARLIE). Prosimy o zachowanie podwyższonej czujności podczas podróży - przekazały w mediach społecznościowych Koleje Śląskie.

Z tego powodu podróżni są proszeni o wzmożoną uwagę w trakcie przejazdów. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, aktualne poziomy alarmowe i rygory ochronne w transporcie kolejowym zostały wydłużone na okres od 1 marca do 31 maja 2026 r.

Spółka uczula, aby bacznie obserwować otoczenie i reagować na wszelkie nieszablonowe zdarzenia. Należy zachować szczególną czujność w kilku konkretnych przypadkach:

gdy zauważymy podejrzane lub nietypowe zachowania innych osób,

jeśli dostrzeżemy pozostawione bez nadzoru bagaże czy paczki,

kiedy na peronach lub w wagonach dojdzie do sytuacji wywołujących uzasadniony niepokój.

W razie zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących sygnałów, podróżni powinni bezzwłocznie zawiadomić ochronę stacji, obsługę pociągu lub właściwe służby mundurowe. Zgłoszenia przyjmuje operator numeru alarmowego 112, a także specjalna infolinia bezpieczeństwa kolejowego pod numerem 22 474 00 00.

Co oznacza trzeci stopień alarmowy CHARLIE?

Jak wynika informacji na rządowym portalu gov.pl, trzeci stopień alarmowy CHARLIE ogłasza się w momentach podwyższonego prawdopodobieństwa wystąpienia aktu o charakterze terrorystycznym.

Taka procedura może zostać uruchomiona w kilku określonych scenariuszach:

po potwierdzeniu prawdopodobnego celu zamachu terrorystycznego, który uderza w bezpieczeństwo publiczne lub państwowe,

w razie zdobycia wiarygodnych doniesień o przygotowywanym ataku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

gdy pojawią się informacje o potencjalnym uderzeniu w obywateli RP lub polską infrastrukturę poza granicami kraju.

Wdrożenie takich środków zaradczych to przede wszystkim sygnał do pełnej mobilizacji dla formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Oznacza to zaostrzone kontrole i wzmocnioną ochronę w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem stacji kolejowych i składów pasażerskich.

Organy państwowe i spółki transportowe akcentują, że ogromną rolę odgrywa tu postawa samych obywateli. Błyskawiczne informowanie o niecodziennych zdarzeniach pozwala na szybką interwencję i gwarantuje spokojną podróż wszystkim korzystającym z transportu publicznego.