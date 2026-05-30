Ustawka pseudokibiców na chorzowskim rynku udaremniona przez policję

We wtorek, 26 maja w godzinach wieczornych na rynku w Chorzowie pojawiło się kilkudziesięciu młodych mężczyzn. Według doniesień śląskiej policji byli to chuligani z pobliskiej miejscowości, którzy celowo szukali zwady z miejscowymi kibicami.

Gdy tylko służby dowiedziały się o niebezpiecznym zbiegowisku, natychmiast wysłano tam patrole z katowickiego Oddziału Prewencji oraz chorzowskiej komendy miejskiej. Funkcjonariusze zdążyli obstawić teren, zanim na miejscu zjawiła się druga strona konfliktu.

Mundurowi przyznają, że atmosfera była niezwykle nerwowa. Policjanci musieli powstrzymywać agresywnych napastników i pilnować, by ci nie zdemolowali okolicy. Z ustaleń wynika, że chuligani próbowali wyrywać kostkę brukową i chwytali za kamienie.

Dzięki szybkiej i stanowczej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć rozlewu krwi. Zdarzenie zakończyło się bez osób poszkodowanych, nie było też konieczności przeprowadzania aresztowań.

Nagranie z kamer nasobnych pokazuje akcję przeciwko pseudokibicom

W sobotę, 30 maja przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej w Katowicach udostępnili wideo obrazujące przebieg wydarzeń. Film został nagrany przez osobiste kamery przymocowane do mundurów policjantów i ukazuje kulisy interwencji w centrum Chorzowa.

Dla śląskich stróżów prawa takie sytuacje nie są nowością. W minionych latach służby wielokrotnie musiały zapobiegać podobnym starciom chuliganów. Policjanci skutecznie rozbijali grupy dążące do konfrontacji zarówno w rejonach obiektów sportowych, jak i na lokalnych trasach, powstrzymując rozlew krwi.