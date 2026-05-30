Ogień w mieszkaniu przy ul. Konstytucji 3 Maja

Do zdarzenia doszło 29 maja około godziny 20.55. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań znajdujących się w budynku wielorodzinnym przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.

Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, które po przybyciu potwierdziły rozwinięty pożar lokalu mieszkalnego. Strażacy przystąpili do gaszenia ognia oraz sprawdzania pozostałych części budynku pod kątem zagrożenia dla mieszkańców.

W wyniku pożaru poszkodowane zostały dwie osoby. Nie podano dotąd szczegółowych informacji na temat ich stanu zdrowia. Na miejscu działał Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił niezbędnej pomocy.

Ze względu na silne zadymienie i ryzyko rozprzestrzenienia się ognia strażacy zdecydowali o ewakuacji mieszkańców sąsiednich lokali. Łącznie budynek musiały opuścić cztery osoby.

Dzięki szybkiej reakcji służb udało się zapobiec rozwojowi pożaru na kolejne mieszkania i części kamienicy. W działania ratowniczo-gaśnicze zaangażowano cztery zastępy straży pożarnej. Na miejscu pracowali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mikołowie oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie. Do akcji skierowano również specjalistyczny sprzęt, w tym samochód z drabiną mechaniczną.

Teren zabezpieczali także policjanci, którzy dbali o bezpieczeństwo mieszkańców i kierowali ruchem w rejonie prowadzonych działań. Akcja zakończyła się około godziny 22.12.

Jak zachować się podczas pożaru?

Strażacy przypominają, że w przypadku zauważenia pożaru najważniejsze jest jak najszybsze powiadomienie służb ratunkowych pod numerem alarmowym 112 lub 998 oraz ostrzeżenie innych osób znajdujących się w budynku.

Jeśli pożar wybuchnie w mieszkaniu, należy natychmiast opuścić zagrożone pomieszczenie, zamykając za sobą drzwi, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Pod żadnym pozorem nie wolno korzystać z wind.

W przypadku silnego zadymienia warto poruszać się jak najniżej przy podłodze, gdzie stężenie dymu jest mniejsze. Usta i nos można osłonić wilgotną tkaniną, co częściowo ograniczy wdychanie szkodliwych substancji.

Jeżeli droga ewakuacji jest odcięta przez ogień lub dym, należy pozostać w pomieszczeniu, uszczelnić drzwi mokrymi ręcznikami i wezwać pomoc, informując służby o swojej lokalizacji.