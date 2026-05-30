Beatyfikacja dziewięciu salezjańskich męczenników

W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie w sobotę, 6 czerwca odbędzie się uroczysta beatyfikacja dziewięciu salezjanów, którzy oddali życie za wiarę podczas II wojny światowej. Są nimi: ks. Jan Świerc SDB, ks. Ignacy Antonowicz SDB, ks. Karol Golda SDB, ks. Włodzimierz Szembek SDB, ks. Franciszek Harazim SDB, ks. Ludwik Mroczek SDB, ks. Ignacy Dobiasz SDB, ks. Kazimierz Wojciechowski SDB i ks. Franciszek Miśka SDB.

Duchowni zostaną wyniesieni na ołtarze jako męczennicy zamordowani przez niemieckich nazistów w obozach Auschwitz i Dachau w latach 1941–1942.

Decyzję o uznaniu ich męczeństwa podjął papież Leon XIV, który 24 października 2025 roku zatwierdził dekret potwierdzający, że zostali zabici „z nienawiści do wiary”.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego:

16

Kim był ks. Karol Golda?

Ks. Karol Golda urodził się 23 grudnia 1914 roku w Tychach. Już jako młody chłopak wyróżniał się głęboką religijnością, pracowitością i ambicją. W wieku 13 lat postanowił związać swoje życie z salezjanami, a później wstąpił do zgromadzenia św. Jana Bosko.

Był uzdolnionym studentem, interesował się filozofią i matematyką, a przełożeni cenili go za zaangażowanie i gotowość do pracy. Studiował teologię w Rzymie, gdzie w 1938 roku przyjął święcenia kapłańskie. Znany był także jako utalentowany wychowawca młodzieży i duszpasterz, który potrafił zjednywać sobie ludzi życzliwością i otwartością.

Po wybuchu II wojny światowej ks. Golda kontynuował działalność duszpasterską. 31 grudnia 1941 roku został aresztowany przez gestapo. Według przekazów powodem mogło być udzielanie posługi kapłańskiej niemieckiemu żołnierzowi, który korzystał z sakramentu spowiedzi, mimo obowiązujących zakazów.

Duchowny trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przez kilka miesięcy był poddawany ciężkim represjom, torturom i głodowi. Współwięźniowie podkreślali jego niezwykłą siłę ducha oraz niezłomną postawę mimo cierpienia.

Ks. Karol Golda zginął 14 maja 1942 roku w Auschwitz. Miał zaledwie 28 lat. W opinii współbraci i świadków jego śmierć była konsekwencją wiernego wypełniania kapłańskiej misji i dochowania wierności zasadom wiary.

Jego postawa sprawiła, że został zaliczony do grona męczenników Kościoła katolickiego. Wieloletni proces beatyfikacyjny zakończył się uznaniem jego męczeństwa przez Stolicę Apostolską.

Uroczystość w Krakowie

Uroczystości beatyfikacyjne rozpoczną się 6 czerwca o godz. 9.00 modlitewnym czuwaniem. Główna msza święta zostanie odprawiona o godz. 10.00 pod przewodnictwem kardynała Marcello Semeraro.

Dla mieszkańców Tychów będzie to szczególny moment. Po ponad 80 latach od swojej śmierci ks. Karol Golda, kapłan i męczennik związany z miastem, oficjalnie dołączy do grona błogosławionych Kościoła katolickiego.