Kiedy zaczyna się sezon na grzyby? Potrzebują ciepła i wilgoci

Pierwsze grzyby pojawiają się w lasach już latem, ale najlepszy okres na grzybobranie przypada zwykle od końca lata (sierpnia) do jesieni. Nie oznacza to jednak, że sama pora roku wystarczy. Kluczowe znaczenie ma pogoda. Grzyby potrzebują przede wszystkim wilgotnego podłoża, odpowiedniej temperatury i opadów deszczu. Po ciepłych, deszczowych dniach warunki w lesie stają się znacznie bardziej sprzyjające wysypowi.

Znaczenie mają także noce – Lasy Państwowe wskazują, że grzyby lubią ciepło i deszcz, natomiast nie sprzyjają im zimne noce. Warto więc obserwować pogodę i ruszać do lasu po okresie opadów, zamiast kierować się wyłącznie kalendarzem.

Wiele zależy również od gatunku. Podgrzybków można szukać zarówno w lasach sosnowych, jak i liściastych oraz mieszanych, szczególnie tam, gdzie podłoże jest trawiaste, a poszycie wilgotne. Borowiki często rosną w sąsiedztwie sosen i świerków, koźlarze preferują lasy liściaste i mieszane, zwłaszcza okolice brzóz, topoli, osik i grabów, natomiast maślaki dobrze czują się w lasach sosnowych. Kurki są mniej wybredne i można spotkać je w różnych typach lasu.

Gdzie na grzyby w Śląskiem? Te lasy warto mieć na radarze

Województwo śąskie jest pod tym względem wyjątkowo różnorodne. Grzybiarze mają do dyspozycji zarówno ogromne kompleksy leśne północnej części województwa, jak i lasy położone w rejonie Pszczyny, Tychów, Rudy Śląskiej czy Rybnika.

Szczególnie interesujące są Lasy Lublinieckie, jeden z największych kompleksów leśnych w regionie, a także rozległe tereny leśne w okolicach Pszczyny i Tychów. Dobrym kierunkiem są również Lasy Rudzkie i okolice Krainy Górnej Odry, gdzie po opadach warto sprawdzać wilgotne fragmenty lasów. Na południu województwa grzybiarzy przyciągają z kolei lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, a na północy – okolice Jury i Częstochowy.

Warto pamiętać, że nie wszędzie można zbierać grzyby. Zakaz obowiązuje m.in. w rezerwatach i parkach narodowych, a także w niektórych innych obszarach objętych stałym zakazem wstępu. Przed wejściem do lasu trzeba więc sprawdzić jego status.

Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby? Sprawdźcie w galerii: