Koniec czerwonych tramwajów. Zmiany potrwają kilka lat

Przed komunikacją miejską w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kolejne duże zmiany. Po autobusach i Metrorowerach przyszedł czas na tramwaje, które stopniowo będą malowane na żółto. W przyszłości taka sama identyfikacja wizualna obejmie również pociągi Metrokolei.

Nowe pojazdy będą dostarczane już w nowej kolorystyce, natomiast obecnie eksploatowane wagony zmienią barwy podczas planowanych napraw głównych i modernizacji. Dzięki temu nie będzie konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Do przemalowania pozostaje około 280 tramwajów, dlatego cały proces potrwa kilka lat. Pierwszy żółty wagon ma wyjechać na tory w listopadzie.

– Chcemy, by rozwiązanie, które sprawdziło się w przypadku autobusów i Metrorowerów, objęło teraz tramwaje, a w przyszłości również pociągi Metrokolei, tak, by pasażerowie – zarówno mieszkańcy naszego regionu, jak i odwiedzający nas goście – od razu wiedzieli, że wszystkie pojazdy w sieci GZM tworzą jeden system, w którym obowiązują te same bilety i zasady. To znacznie ułatwi orientację i przemieszczanie się po miastach i gminach Metropolii – mówi Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Nie tylko nowy kolor. GZM chce stworzyć jeden spójny system

Zmiany obejmą nie tylko wygląd zewnętrzny tramwajów. Pojazdy otrzymają również nowe oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne zgodne z systemem informacji pasażerskiej Transportu GZM. Celem jest stworzenie jednolitego systemu komunikacji, w którym pasażerowie będą mogli łatwiej korzystać z autobusów, tramwajów, rowerów miejskich i w przyszłości także kolei metropolitalnej.

Choć czerwone tramwaje odejdą do historii, nie znikną całkowicie. Tramwaje Śląskie zapowiadają pozostawienie po jednym egzemplarzu każdego typu wagonu w historycznym czerwonym malowaniu. Ma to pozwolić zachować dziedzictwo ponad 120-letniej historii komunikacji tramwajowej na Śląsku i w Zagłębiu.

– Rozumiemy, że zmiana koloru tramwajów może budzić emocje z powodu historycznego przywiązania do czerwieni. Dzisiaj jesteśmy jednak w procesie zmiany i coraz częściej myślimy o Metropolii jako o jednym organizmie. Wspólny kolor floty jest jednym z najbardziej widocznych symboli tej integracji, dlatego traktujemy tę zmianę jako naturalny etap rozwoju, a nie tylko decyzję estetyczną – podkreśla Krzysztof Mikuła, prezes Tramwajów Śląskich.

Najdłuższe linie tramwajowe w woj. śląskim:

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Z szacunkiem dla tradycji

Choć śląskie tramwaje zmienią swoje barwy, ich historia pozostanie ważnym elementem tożsamości regionu. Komunikacja tramwajowa na terenie dzisiejszej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii działa już od ponad 120 lat. Przez dekady czerwone wagony wpisały się w krajobraz miast, będąc symbolem przemysłowego rozwoju Śląska i Zagłębia, a z czasem także łącznikiem między poszczególnymi miejscowościami. W zajezdniach nadal przechowywane są i odnawiane zabytkowe pojazdy, które przypominają o bogatej historii transportu w regionie.

Wprowadzenie żółtej kolorystyki Transportu GZM ma być kolejnym etapem budowy jednolitego i nowoczesnego systemu komunikacji, ale nie oznacza zapomnienia o przeszłości. Zachowanie historycznych wagonów, opieka nad zabytkowym taborem oraz pielęgnowanie tradycji związanych ze śląskimi tramwajami mają pozostać ważną częścią działań przewoźnika i Metropolii.