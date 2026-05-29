Tragiczna śmierć na placu budowy w Częstochowie

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w piątek, 29 maja po godzinie 8 rano na placu budowy przy alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie. Jako pierwszy o wypadku poinformował portal "klobucka.pl". Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, podczas prowadzonych prac doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem dźwigu transportującego ciężką betonową płytę.

Według informacji przekazanych przez podkom. Barbarę Poznańską, rzeczniczkę prasową Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, operator urządzenia przenosił element konstrukcyjny ważący około 3,5 tony. W pewnym momencie, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, płyta oderwała się i spadła na znajdującego się poniżej pracownika.

– Dziś, 29 maja po godzinie 8 dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w rejonie placu budowy przy alei Bohaterów Monte Cassino doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dźwig przenoszący betonową płytę o wadze około 3,5 tony, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn upuścił ją na pracownika – przekazała "SE" podkom. Barbara Poznańska.

Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Pomimo szybkiej interwencji służb życia mężczyzny nie udało się uratować. Ofiarą tragedii jest około 41-letni pracownik wykonujący roboty budowlane.

Służby wyjaśniają okoliczności wypadku

Teren wypadku został zabezpieczony przez policjantów, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzą szczegółowe czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia. Śledczy będą ustalać między innymi, czy podczas prac zachowane zostały wszystkie procedury bezpieczeństwa oraz co doprowadziło do upadku ciężkiej płyty.

Na miejscu tragedii pracują służby oraz technicy policyjni zbierający materiał dowodowy. Niewykluczone, że w sprawie zostanie powołany również biegły z zakresu bezpieczeństwa pracy i obsługi urządzeń dźwigowych.