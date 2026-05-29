Przerwane koncerty na Igrach Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Święto studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach przybrało w czwartek 28 maja niebezpieczny obrót. Na terenie kampusu akademickiego doszło do poważnych incydentów zmuszających służby porządkowe do natychmiastowej interwencji. Zdarzenia te zagroziły bezpieczeństwu wszystkich uczestników zabawy.

Nadkomisarz Marzena Szwed pełniąca funkcję rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przekazała w rozmowie z portalem ZABRZE112.pl szczegóły zdarzenia. Ogromne problemy pojawiły się w okolicach głównych bramek wejściowych na teren imprezy masowej. Gigantyczna liczba chętnych próbowała w tym samym czasie dostać się na obszar koncertowy.

Zgromadzeni studenci zaczęli gwałtownie napierać na bramki biletowe tuż po usłyszeniu pierwszych dźwięków muzyki. Organizatorzy błyskawicznie podjęli decyzję o przerwaniu zabawy ze względu na rosnące ryzyko tragedii. O godzinie 23.43 opublikowano oficjalne oświadczenie.

- Kochani! Koncerty w dniu dzisiejszym 28.05.2026 zakończone. Z uwagi na Wasze bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo artystów koncerty z dnia dzisiejszego zostają odwołane. Uważajcie na siebie i Waszych bliskich!

Starcia z ochroną i użycie gazu pieprzowego podczas IGRÓW

Internet szybko obiegły rozliczne nagrania dokumentujące dantejskie sceny przed wejściem na teren imprezy. Wielu młodych ludzi masowo przeskakiwało przez metalowe ogrodzenia i skutecznie omijało pracowników ochrony. Z relacji naocznych świadków wynika jednoznacznie, że ochroniarze użyli gazu pieprzowego w celu obezwładnienia najbardziej agresywnych uczestników.

Znaczna część imprezowiczów całkowicie ignorowała polecenia wydawane przez służby porządkowe i brutalnie łamała zasady bezpieczeństwa. Z powodu niebezpiecznej eskalacji napięcia na teren studenckiego święta wkroczyli mundurowi z miejscowej komendy oraz oddziały prewencji z Katowic. Funkcjonariusze musieli zaprowadzić porządek i opanować rozszalały tłum.

Funkcjonariusze skupili się przede wszystkim na rozgonieniu niebezpiecznego zbiegowiska przy wejściach i przywróceniu spokoju. Mundurowi nie opublikowali jeszcze żadnych oficjalnych danych o ewentualnych osobach rannych oraz zatrzymanych po czwartkowych zamieszkach.

Studencki korowód i artyści zaplanowani na piątkowe koncerty

Tradycja gliwickich juwenaliów zawsze obejmuje radosny przemarsz żaków i wręczenie im kluczy do bram miasta. Studenci zebrali się w czwartek 28 maja o godzinie 16.00 na gliwickim Rynku. Uczestnicy zatańczyli tam tradycyjną belgijkę i ruszyli tłumnie na Łąkę Igrową. Pierwsi muzycy pojawili się na scenie punktualnie o godzinie 18.00.

Organizatorzy planowali na piątek 29 maja kolejny dzień muzycznej zabawy pomimo czwartkowych incydentów. Harmonogram występów obejmował koncerty wyznaczonych wykonawców zaplanowane na kilkanaście godzin przed opisywanymi zajściami. Na liście znaleźli się:

Występ zespołu Lej Mi Pół

Koncert wokalistki Natalii Szroeder

Sceniczne show Eweliny Lisowskiej

Koncert formacji Autentikos

Wspólny występ Matta Palmera i Rizi Papi

Koncert grupy Zakaz Wjazdu

IGRY w Gliwicach: