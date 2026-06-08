AKTUALIZACJA 08.06.2026, GODZINA 20:30

Jak podaje Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej wypadek okazał się tragiczny.

Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Wewnątrz znajdowały się dwie osoby: kursantka oraz instruktor. Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować. Instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala - informuje bryg. Patrycja Pokrzywa, rzecznik prasowa KM PSP w Bielsku-Białej.

Obecnie na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności wyjaśniające z udziałem prokuratora oraz policji. Okoliczności oraz przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Teren lotniska został zabezpieczony

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Szybowiec rozbił się podczas startu. Lądował śmigłowiec LPR

Na lotnisku w Bielsku-Białej Aleksandrowicach trwa akcja ratunkowa po zdarzeniu z udziałem szybowca. Do wypadku doszło w poniedziałek, 8 czerwca, około godziny 19.00.

Jak jako pierwszy podał portal Beskid Info, według wstępnych i nieoficjalnych informacji szybowiec miał ulec rozbiciu podczas startu. Szczegóły zdarzenia nie są jeszcze znane, a służby wciąż prowadzą działania na miejscu.

Do akcji skierowano trzy zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Na lotnisko zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co może świadczyć o poważnym charakterze zdarzenia.

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Potwierdzono, że w wypadku poszkodowana została jedna osoba. Na razie nie podano informacji o jej stanie zdrowia ani o tym, czy była jedyną osobą znajdującą się na pokładzie szybowca.

Teren lotniska został zabezpieczony, a funkcjonariusze będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Niewykluczone, że w sprawie prowadzone będzie postępowanie z udziałem specjalistów badających wypadki lotnicze.

Na obecnym etapie wszystkie informacje mają charakter wstępny. Więcej szczegółów powinno pojawić się po zakończeniu działań ratunkowych i oględzin miejsca zdarzenia.

Kolejny wypadek z udziałem szybowca

To nie pierwsze zdarzenie lotnicze na terenie Bielska-Białej w tym roku. 22 kwietnia 2026 roku przy ul. Zwardońskiej doszło do incydentu z udziałem szybowca, który podczas lotu zahaczył o ogrodzenie i musiał awaryjnie lądować.

Jak informowała wówczas Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, pilot nie odniósł poważnych obrażeń i po przebadaniu przez ratowników medycznych nie wymagał hospitalizacji. Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata sterowności maszyny.