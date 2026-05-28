Zainwestował pięć złotych i trafił "oczko". Farciarz nieźle się wzbogacił

Mieszkaniec województwa śląskiego rozbił bank, trafiając najwyższą przewidzianą pulę w loterii "Szczęśliwa Liczba".

Zwycięski kupon nabyto w kolekturze zlokalizowanej przy ulicy Listopadowej na terenie Bielska-Białej.

Szczęśliwa zdrapka kosztowała pięć złotych.

Zdrapka "Szczęśliwa Liczba" za 5 zł. Zwycięzca z Bielska-Białej zgarnął gigantyczne pieniądze

Zakup losu przyniósł graczowi spektakularny zastrzyk gotówki przy zaledwie kilkuzłotowym nakładzie. Zwycięska zdrapka została kupiona w czwartek, 28 maja, w punkcie przy ulicy Listopadowej. Po odkryciu ukrytych znaków mężczyzna zauważył liczbę dwadzieścia jeden, która automatycznie zagwarantowała mu najwyższą wygraną rzędu 234 tysięcy złotych i z pewnością ustawiła jego domowy budżet na długi czas.

Ten konkretny szczęśliwiec dołączył do elitarnego grona, zostając zaledwie czwartym zdobywcą nagrody pierwszego stopnia w tej grze. Podobne kwoty trafiły wcześniej do rąk mieszkańców Krakowa, Ostrowa Wielkopolskiego i Pisza.

Pula nagród w zdrapce "Szczęśliwa Liczba". Na zwycięzców czekają miliony

"Szczęśliwa Liczba" nieprzerwanie przyciąga do kolektur tłumy marzących o łatwym zarobku. Organizator loterii wypuścił na rynek aż dziesięć milionów sztuk, oferując przy tym naprawdę zachęcające profity. Entuzjaści zdrapek cały czas mają doskonały powód do zakupu, ponieważ do zdobycia z całej puli pozostało wciąż blisko pięć i pół miliona złotych. Klienci tym bardziej decydują się na ryzyko, wiedząc doskonale, że gdzieś w Polsce ukryty jest jeszcze jeden los dający maksymalne 234 tysiące złotych.

Znawcy rynku gier liczbowych zauważają, że to właśnie czynnik niepewności generuje tak gigantyczne zainteresowanie zdrapkami. Klienci nigdy nie mogą przewidzieć, czy ich najnowsza inwestycja skończy się fiaskiem, czy natychmiastowym zbudowaniem finansowej stabilności. Przypadek z Bielska-Białej doskonale pokazuje, że błyskawiczna wizyta w sklepie oraz ułamek sekundy mogą przynieść fenomenalne rezultaty przy minimalnym ryzyku.

