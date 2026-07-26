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Dramat na trasie Rajdu Polski. Pojazd dachował i stanął w płomieniach
Do bardzo niebezpiecznej sytuacji podczas 82. edycji Rajdu Polski doszło w niedzielę na trasie 11. odcinka specjalnego w Hażlachu (woj. śląskie). Załoga rywalizująca z numerem 71 straciła kontrolę nad maszyną w powiecie cieszyńskim. Samochód rajdowy najpierw przewrócił się na dach, by chwilę później stanąć w ogniu.
Z pierwszych doniesień wynika, że kierowca i pilot uratowali się z rozbitego auta tylko dlatego, że w pobliżu znajdowali się świadkowie, którzy ruszyli na pomoc przed służbami. To właśnie osoby zgromadzone przy trasie pomogły obu zawodnikom wydostać się z płonącego wraku.
Na miejsce błyskawicznie zadysponowano jednostki straży pożarnej i karetki pogotowia. Strażacy uporali się z pożarem pojazdu, a medycy udzielili niezbędnej pomocy poszkodowanym uczestnikom rajdu.
Organizatorzy podjęli stanowczą decyzję o wstrzymaniu przejazdu na odcinku numer 11. W lakonicznym oświadczeniu poinformowano, że powodem wstrzymania rywalizacji był wypadek załogi numer 71. Na ten moment nie podano szczegółów dotyczących stanu zdrowia zawodników oraz ewentualnych urazów.
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Seria groźnych wypadków podczas tegorocznego Rajdu Polski
Zarejestrowane materiały z miejsca zdarzenia ukazują kompletnie zniszczone auto, które po dachowaniu zamieniło się w kulę ognia. Jedynie błyskawiczna pomoc ze strony osób postronnych zapobiegła tragedii, pozwalając załodze uciec z samochodu przed całkowitym rozprzestrzenieniem się pożaru.
To nie pierwszy dramatyczny moment podczas tegorocznej rywalizacji w Rajdzie Polski. W sobotę miały miejsce dwa inne, równie poważne wypadki. Na odcinku w Jastrzębiu-Zdroju jeden z samochodów wypadł poza drogę i z impetem uderzył w drzewo. Natomiast w Ochabach auto rajdowe wpadło w grupę fanów stojących blisko trasy. Obie sytuacje wymagały interwencji ratowników i wymusiły przerwanie przejazdów.
Liczne, zagrażające życiu zdarzenia czynią tegoroczną edycję Rajdu Polski jedną z najbardziej pechowych w historii tej imprezy.
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