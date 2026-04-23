Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki. Policja wskazuje możliwą przyczynę wypadku

Śmierć Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej

Zmarł Łukasz Litewka, 36-letni parlamentarzysta Lewicy. Polityk, rozpoznawalny w całym kraju dzięki działalności społecznej, zginął w wyniku tragicznego zdarzenia drogowego, które miało miejsce w czwartek, 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej.

Do zdarzenia doszło po godzinie 13 na ulicy Kazimierskiej. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności i przyczyn tego wypadku.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 57-letni kierowca samochodu osobowego, jadąc w stronę Sosnowca, z nieznanych jeszcze powodów zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z rowerzystą.

- Została podjęta reanimacja, nie udała się. Kierujący rowerem (Litewka) jechał prawidłowoPrawdopodobną przyczyną było zaśnięcie lub zasłabnięcie kierowcy. Kierowca był trzeźwy, został zatrzymany do wyjaśnienia, o jego dalszym losie zdecyduje prokurator - poinformował podkom. Damian Korczyński z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Zasłabnięcie i mikrosen jako potencjalne przyczyny kolizji

Zaśnięcie za kierownicą najczęściej spowodowane jest zmęczeniem oraz tzw. mikrosnem, czyli chwilową utratą świadomości. Problem ten szczególnie dotyczy kierowców zawodowych i stanowi poważne zagrożenie – w takiej sytuacji ryzyko wypadku może wzrosnąć nawet ośmiokrotnie.

Jak podkreślają policjanci, na miejscu zdarzenia wykonano szereg czynności procesowych, które mają pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu wypadku i ustaleniu jego przyczyn.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drogach - czytamy na stronie policji.

