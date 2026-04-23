Prokuratura o wypadku w Dąbrowie Górniczej. Zginął w nim poseł Litewka

Tragiczny wypadek na Śląsku. Poseł Łukasz Litewka ofiarą zderzenia

Śląska policja przekazała tragiczne wieści dotyczące zdarzenia z 23 kwietnia. Tuż po godzinie 13:00 na ulicy Kazimierzowskiej doszło do śmiertelnego potrącenia osoby poruszającej się na rowerze przez auto osobowe. Mundurowi wydali oficjalny komunikat w tej sprawie.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący samochodem osobowym, jadąc w kierunku Sosnowca, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia rowerzystą. Pomimo podjętej reanimacji życia rowerzysty nie udało się uratować - mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierujący samochodem osobowym był trzeźwy - czytamy na stronie KMP w Dąbrowie Górniczej.

Ofiarą tego dramatycznego incydentu drogowego okazał się 36-letni parlamentarzysta. Łukasz Litewka zasłynął w całej Polsce nie tylko jako polityk, ale przede wszystkim jako zaangażowany społecznik i obrońca praw zwierząt. Mężczyzna regularnie organizował akcje charytatywne, nigdy nie odmawiał pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej i zawsze oferował im konkretne oraz wymierne wsparcie.

Śledztwo w Dąbrowie Górniczej. Prokuratura bada przyczyny śmierci Litewki

Sprawą natychmiast zajęły się odpowiednie organy ścigania. W rozmowie z dziennikiem „Super Express” prokurator Bartosz Kilian pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu potwierdził prowadzenie szczegółowych działań procesowych na miejscu zdarzenia. Z uwagi na lokalizację wypadku postępowanie nadzoruje bezpośrednio Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej.

- Zabezpieczamy materiał dowodowy. Na miejscu jest biegły lekarz medycyny i biegły z zakresu przebiegu wypadków drogowych. Na temat przebiegu samego wypadku na tę chwilę nie możemy powiedzieć zbyt wiele. Na drodze został potrącony rowerzysta przez samochód osobowy. Okoliczności tego zdarzenia są niejasne. Prawdopodobnie mówimy tu o zderzeniu czołowym - zdradził rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

- Nie można jednak w żadnym wypadku powiedzieć, kto ponosi za wypadek odpowiedzialność. Nie mam jeszcze informacji o stanie trzeźwości kierowcy, ale zabezpieczony jest materiał do badań. Jeśli chodzi o sekcję zwłok ofiary, to najwcześniej zostanie ona przeprowadzona jutro. Czy prowadzenie postępowania zostanie przekazane do Prokuratury Okręgowej, to też jeszcze nie jest przesądzone - powiedział Super Expressowi prok. Bartosz Kilian.

Dokładny przebieg tych tragicznych wydarzeń będzie przedmiotem dalszych ustaleń prokuratury. Będziemy na bieżąco monitorować rozwój sytuacji i informować o nowych decyzjach służb w tej wstrząsającej sprawie. Rodzinie, przyjaciołom oraz bliskim Łukasza Litewki składamy wyrazy głębokiego współczucia.