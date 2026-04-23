Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Jechał na rowerze, doszło do tragicznego wypadku

Nie żyje Łukasz Litewka

O tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki poinformowali w mediach społecznościowych jego przyjaciele z Lewicy. "Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód" - czytamy.

Autorzy wpisu podziękowali Litewce za jego pracę, wrażliwość i zaangażowanie. "Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo" - zaznaczyli.

Poseł Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku

Pierwsze szczegóły dramatycznego zdarzenia podała w mediach społecznościowych Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej. "Dzisiaj po 13:00 na ul. Kazimierzowskiej doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta" - czytamy.

Funkcjonariusze dodali, że droga, na której doszło do wypadku, jest zablokowana. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Ogłoszony został czarny alert drogowy.

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami mundurowych "57-letni kierujący samochodem osobowym, jadąc w kierunku Sosnowca, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia rowerzystą". Życia potrąconego mężczyzny nie udało się uratować mimo prowadzonej reanimacji.

